Ehrenamt gewürdigt: Landrat dankt und verneigt sich

Hermann Ulm überreichte Urkunden und Ehrenzeichen an besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger — Konrad Grohberger posthum geehrt - vor 30 Minuten

FORCHHEIM - In einer Feierstunde in St. Gereon hat Landrat Hermann Ulm (CSU) langjährige ehrenamtlich Engagierte für ihren Einsatz geehrt, mit Urkunden und Ehrenzeichen.

Michael Hamm, Andreas Zettl, Christian Wilfling, Geog Krümmer, Otto Kraus, Silvia Wagner, Maria Oswald, Erich Dorsch, Landrat Hermann Ulm (hinten). © Foto: Roland Huber



Ausgezeichnet wurden Bürgerinnen und Bürger für langjährige Dienstzeit beim Bayerischen Roten Kreuz und beim Technischen Hilfswerk sowie für ihr ehrenamtliches Engagement.

Für 25 Jahre aktiven Dienst bei der Wasserwacht Ortsgruppe Neunkirchen dankte Ulm Michael Hamm. "Als Rettungsschwimmer, Ersthelfer und ausgebildeter Sanitäter setzen Sie sich für die Zielsetzungen des Bayerischen Roten Kreuzes ein. Ihr Fachwissen dieser Bereiche stellen Sie durch die regelmäßige Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sicher", so der Landrat in seiner Laudatio.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Andreas Zettl, der sich seit 25 Jahren aktiv in der Wasserwacht Ortsgruppe Neunkirchen engagiert. In seiner Ansprache lobte Ulm das Fachwissen Zettls, sei es im Bereich der Ersten Hilfe, bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung oder als Rettungsschwimmer. Zettl, der auch regelmäßig ehrenamtliche Wachdienste im Freibad in Neunkirchen macht, leiste mit seinem Engagement einen wichtigen Beitrag für die Bevölkerung.

Für sein 40-jähriges Engagement beim Bayerischen Roten Kreuz wurde Georg Krümmer ausgezeichnet. Ulm lobte Krümmers "überdurchschnittliches Engagement bei unzähligen Sanitätsdiensten und Veranstaltungen, beim Einbringen bei der Mittelbeschaffung oder der Unterstützung bei den jährlichen Annafestdiensten". Besonders Krümmers "beherztes Einbringen beim Bau des Kolonnenhauses in Kersbach" stellte Ulm heraus.

Christian Wilfling und Otto Kraus wurden für 25- und 40-jährige Dienstzeit beim THW mit Ehrenzeichen und Verleihungsurkunde ausgezeichnet. Christian Wilfling ist seit 1993 Mitglied im THW-Ortsverband Forchheim. Besonders hob Ulm Wilflings Auslandseinsätze in Frankreich und Rumänien 2003 und 2005 hervor. Seit 2009 ist Wilfling Ortsbeauftragter für den THW-Ortsverband. "Unter Ihrer Federführung konnte die Erweiterung des Standortes realisiert werden. Die Planungsarbeiten nebst Initiativen zur Fördermittelfinanzierung wurden von Ihnen durchgeführt", sagte Ulm. Wilfling sei ein verlässlicher Ansprechpartner für die Belange der Helferschaft und bei Einsätzen der Organisationen.

Otto Kraus ist seit Oktober 1977 für den Ortsverband Kirchehrenbach im Einsatz. "In vielfältiger Weise konnten Sie Ihr Fachwissen unter Beweis stellen und wertvolle Einsatzerfahrungen gewinnen. Neben regionalen Aufträgen, einer Vielzahl von Hochwassereinsätzen in Bayern seit dem Jahre 1999 und Sachsen im Jahre 2002 können auch Auslandseinsätze in Rumänien und Südfrankreich angeführt werden." Ulm lobte die "große Professionalität" und die weit über das normale Maß hinaus geleisteten Verdienste für das THW und dankte für 40 Jahre aktiven Dienst.

Maria Oswald, Silvia Wagner und Erich Dorsch wurde das Ehrenzeichen für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern ausgehändigt.

Posthum wurde der erst vor Kurzem verstorbene Konrad Grohberger geehrt, der seit Gründung der Pfarrei St. Johannes Bosco im Oktober 1968 ehrenamtlich mit "Begeisterung und Leidenschaft", wie Ulm betonte, in der Pfarrei aktiv war. Ein halbes Jahrhundert lang war er als Mesner im Dienst, überdies Gründungsmitglied des Kirchenbauvereins. Von 1971 bis 1973 war er als Kassenprüfer tätig und seit 2013 war er als Vorstand eingesetzt. 1976 bis 2012 war Konrad Grohberger gewähltes Mitglied der Kirchenverwaltung. Auch hatte er "stets ein wachsames Auge auf die Finanzen der Pfarrei" gehabt, stellte der Landrat heraus. "Seit nahezu einem halben Jahrhundert stellte er sich mit all seiner Energie, Zeit und mit einem bewundernswerten Selbstverständnis in den Dienst der Kirchengemeinde. Der Dienst für Pfarrangehörige und Mitmenschen war für Herrn Grohberger Freude und Selbstverständlichkeit, resultierend aus seinem tiefen christlichen Grundverständnis", so der Landrat. Grohbergers Tochter Andrea nahm die Auszeichnung für ihren verstorbenen Vater entgegen. Ebenfalls für ihre langjährige Tätigkeit in der Pfarrei St. Johannes Bosco wurde Maria Oswald ausgezeichnet. Seit 1987 übernimmt sie liturgische Dienste, ist als Lektorin tätig und unterstützt als Kommunionhelferin den Pfarrer, außerdem hat sie seit 1988 die Leitung des Familienkreises Don Bosco inne und ist seit knapp 20 Jahren Vorsitzende des Pfarrgemeinderats.

"Was zunächst im Jahr 1997 als rein sportliches, ehrenamtliches Engagement mit der Gründung einer Aerobicgruppe begann, weitete sich nach und nach über Jahre hinweg zu einem umfangreichen, zeitlich intensiven, mit viel Herzblut ausgeübten Ehrenamt als 1. Vorsitzende und Ehrenamtsbeauftragte des TSV Kirchehrenbach aus", stellte Landrat Ulm die Geehrte Silvia Wagner vor. Ulm lobte die "herausragende Arbeit" Wagners bei der Sanierung des Sportheims. "Seit mehr als 20 Jahren sind Sie im TSV Kirchehrenbach in herausragender Weise ehrenamtlich aktiv und haben sich auf diese Weise sehr hohe Verdienste um den Sportverein und damit um das Gemeinwohl in Ihrer Heimatgemeinde Kirchehrenbach erworben", so Ulm.

Erich Dorsch trat 1978 in den Sportclub Heiligenstadt ein und übernahm 1987 erste Führungs- und Organisationsverantwortung als Spielleiter der ersten und zweiten Mannschaft. Seit 1992 ist Dorsch mit einer Unterbrechung von zwei Jahren als Fußballabteilungsleiter tätig, seit 2011 noch zusätzlich als Jugendleiter der Fußballabteilung. "Diese komplexe und zeitaufwendige Tätigkeit versehen Sie mit Enthusiasmus und hohem zeitlichen Einsatz und häufig unter Hintanstellung persönlicher Interessen", so der Landrat in seiner Rede. Hervorzuheben sei außerdem, dass Dorsch seinem Heimatclub seit knapp 40 Jahren die Treue halte, obwohl er seit langem im rund 25 Kilometer entfernten Forchheim wohnt.