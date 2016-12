32 Kinder aus Jugendgruppen der Sektion Forchheim des Deutschen Alpenvereins traten in der „Boulderia“ in Neunkirchen zum Wettbewerb an. Dazu wurden den acht- bis 17-Jährigen Pfade in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zum Klettern in maximal fünf Metern Höhe vorgegeben.