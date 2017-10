Ein Apfelbäumchen fürs Miteinander

Hätte es sie nicht gegeben, wären die Geschicke der Welt wohl ganz anders verlaufen. Und auch unser Leben heute wäre anders. Die Reformation feiert ihr 500-jähriges Jubiläum. Auch ein Anlass, um die evangelischen und katholischen Gläubigen in Stadt und Landkreis zusammenzubringen. Wir sprachen mit Günther Werner, Dekan im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Forchheim in Muggendorf.

Günther Werner Foto: Foto: Huber



Herr Werner, wie zufrieden sind Sie bislang mit den Feierlichkeiten und Veranstaltungen im Reformationsjahr?

Günther Werner: Die Resonanz war bisher sehr gut. Vor allem die Veranstaltungen, die das Thema Reformation mit Musik oder Theater begleiteten, wurden gut angenommen. Wir hoffen, dass der Höhepunkt, unser ökumenisches Kirchenvolksfest, heute ebenfalls gut besucht wird. Was in jedem Fall schön war: Dass katholische und evangelische Christen gemeinsam daran gearbeitet haben. Die Ökumene steht dieses Jahr, anders als in den Vorjahren, besonders im Vordergrund.

Was haben Sie und die Kirchengemeinden sich für das große Fest heute einfallen lassen?

Günther Werner: Wir beginnen um 14 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst der Dekanate Forchheim und Ebermannstadt in der Stadthalle Ebermannstadt. Dabei werden die Gläubigen aus den evangelischen und katholischen Gemeinden jeweils einen kleinen Apfelbaum mitnehmen. Sie bringen auch Erde aus ihren Heimatgemeinden mit und im Laufe der nächsten Wochen werden die jungen Bäume vor Ort eingepflanzt. Die Idee ist, dass evangelische und katholische Christen gemeinsam die Früchte der Bäume ernten. Für die jungen Besucher haben wir am Nachmittag ein Kindermusical in der Emmauskirche organisiert. Gleichzeitig findet ein Markt der Möglichkeiten statt, bei dem Initiativen und Gemeinden ihre Angebote vorstellen. Um 17 Uhr folgt eine Diskussionsrunde zum Thema "Reformation 4.0" und ab 20 Uhr spielt Viva Voce.

Haben das Reformationsjahr und seine große öffentliche Wirkung Ihnen mehr Kircheneintritte beschert?

Günter Werner: Das ist schwer zu sagen. Das liegt zum einen daran, dass die Kirchengemeinden erst ein halbes Jahr später die Mitgliederzahlen gemeldet bekommen. Außerdem geben nicht alle einen Grund für ihre Entscheidung an. Eintritte gab es zwar im ersten Halbjahr, aber ob das am Reformationsjubiläum liegt, wissen wir nicht genau.

