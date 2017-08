Ein Ausnahmetalent: Bastian Bayer aus Heroldsbach

HEROLDSBACH - Instrumente ziehen den 17-jährigen Bastian Bayer aus Heroldsbach magisch an. Der Abiturient kann außergewöhnlich viele verschiedene Instrumente spielen.

Bastian Bayer spielt spielt sieben Instrumente — jetzt will er noch Klavier spielen lernen. © Foto: Alexander Hitschfel



Fast könnte man meinen, dass es sich beim Keller von Familie Bayer aus Heroldsbach um ein Außenlager des Musikhauses Thomann handelt, denn im lichtdurchfluteten Kellerraum reiht sich Instrument an Instrument; insgesamt sieben an der Zahl.

Der musikalische Lebenslauf von Bastian Bayer (17) aus Heroldsbach beginnt mit vier Jahren. Da nämlich begann Bastian mit Schlagzeugunterricht bei Christian Mehl, Schlagzeuger der Band Soundryder, anfänglich nur mit "Trockenübungen" zum Muskelaufbau und dann nach drei Monaten auf der kleinen Trommel und mit sechs Jahren am großen Drumset.

Bereits mit sieben Jahren spielt er bei der Heroldsbacher Volksmusik als "kleiner Trommler" beim Marschieren mit. "Auch heute bin ich noch Schlagzeuger und Trompeter bei der Musikgruppe", verrät der 17-Jährige.

Von September 2007 bis Juli 2014 nimmt er Schlagzeugunterricht an der Musikschule Hemhofen, spielt dort in verschiedenen Percussions-Ensembles und absolviert 2010 das Juniorabzeichen J2. In den Jahren 2009 bis 2016 bereichert er das große Orchester der Musikschule Hemhofen am Schlagzeug und hilft 2014 und 2015 mit der Trompete im Juniororchester aus.

2011 wird an der Musikschule Hemhofen die Rockband "Zauberbarbies" ins Leben gerufen; natürlich mit Bastian als jüngstem Mitglied am Drum-Set. Doch damit nicht genug. Die schier unerschöpfliche Motivation weitere Instrumente zu erlernen, führt 2012 dazu, dass er zusätzlich auch noch Marimbaphon-Unterricht nimmt.

Dann geht es Schlag auf Schlag. Bastian legt nochmal einen drauf und erlernt im gleichen Jahr Gitarre ebenfalls an der Musikschule in Hemhofen. Inzwischen lernt er dort Akustik-Gitarre, E-Gitarre und E-Bass. Sehr zur Freude seines Vaters, der selbst ein begeisterter Musiker ist, greift Bastian 2013 auch noch nach der alten Trompete seines Vaters und übt fortan täglich und zwar ganz ohne Musikunterricht.

Ab in die Big-Band

Es kommt wie es kommen musste. Ab September 2013 findet der damals 13-Jährige seinen Platz in der Big-Band des Ehrenbürg-Gymnasiums als Schlagzeuger und – nachdem er ja multitaskingfähig ist – greift er dort auch zur Trompete und ergänzt andere Bläserensembles an der Schule. Seit September 2014 erhält er Einzelunterricht an Schlagzeug und Marimbaphon und holt sich am 31. Januar 2016 beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Bamberg den ersten Preis. Noch im gleichen Jahr legt er nochmals nach und absolviert die freiwillige Leistungsprüfung D2 (VBSM) ebenfalls mit Erfolg.

Sein musikalischer Weg führt ihn im Jahr 2015 zum Musikverein Zeckern, bei dem er seither als Schlagzeuger und Trompeter unterwegs ist. 2015 lernt er das bisher letzte Instrument; das Tenorhorn. "Auch das Tenorhorn habe ich mir ohne Unterricht selbst beigebracht", erzählt der Bastian Bayern. Kein Wunder also bei so viel musikalischer Spielfreude, dass man auch für höhere Leistungsprüfungen gemacht ist.

Am 15. Juli dieses Jahres schreibt Bastian Musikgeschichte für die Musikschule Hemhofen. Er legt seine Prüfung zur "goldenen Stimmgabel" beim Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen an Drum-Set, Snare, Set-Up und Marimbaphon erfolgreich ab. Er ist damit der erste Schüler, der Musikschule Hemhofen, welche seit 25 Jahren besteht, der die D3-Prüfung erfolgreich absolviert hat.

Doch für die neuesten Pläne des musikalischen Ausnahmetalentes müssen Bastians Eltern bald tief in die Tasche greifen. "Ich habe mir nämlich überlegt, noch Klavier zu lernen", verkündet Bastian seinen Eltern während des NN-Gesprächs und sorgt damit für Verwunderung bei Mama und Papa, die aber letztendlich das große Talent ihres Sohnes gerne fördern.

Am Traktor herumschrauben

Täglich verschwindet Bastian nach der Schule im heimischen Keller und übt mehrere Stunden die unterschiedlichsten Instrumente; je nach Lust und Laune. Ab September steht die Abschlussklasse am Forchheimer EGF mit Abitur ins Haus. Wenn Bastian nicht gerade musikalisch unterwegs ist, dann gibt er sich einem anderen großen Hobby hin, er bastelt nämlich gemeinsam mit seinem Vater an einem alten "Eicher-Traktor" herum.

Kein Wunder also, dass er nach seinem Abitur im nächsten Jahr ein Duales Studium im Bereich Mechatronik/Maschinenbau angehen möchte. Die Musik will er aber trotzdem nicht vernachlässigen, sondern weiter forcieren und außerdem hat sich das musikalische Ausnahmetalent über die vergangenen Jahre mit seinem musikalischen Können ein wahres Pfund erarbeitet mit dem er auch in Zukunft "wuchern" kann. Wer weiß, ob das Klavier das letzte Instrument ist, das Bastian Bayer erlernt?

