Ein Bierkönig? Das sagt Forchheims "Bierbürgermeister"

Franz Streit über männliche Bierköniginnen-Bewerber - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Eine männliche Bierkönigin? Der Unterfranke Patrick Karch ist mit seiner Bewerbung gescheitert. Begründung: Ein bayerischer Bierkönig erinnere zu sehr an Ballermann. Aber ist die Idee, dass in Zeiten von Gleichberechtigung und Gender-Debatten nicht auch ein Mann das ehrenvolle Amt übernehmen könnte, wirklich so abwegig? Wir haben beim Forchheimer (Fest-) Bürgermeister Franz Streit (CSU) nachgefragt.

Forchheims zweiter Bürgermeister Franz Streit (links) mit Oberbürgermeister Uwe Kirschstein bei der Annafest-Eröffnung 2017. © Berny Meyer



Herr Streit, was halten Sie von der Idee eines Bierkönigs – zum Beispiel in Forchheim?

Franz Streit: Da halte ich nichts davon. Wenn ich an mich selber denke: Ich lasse mich lieber mit einer netten Dame als Bierkönigin fotografieren als mit einem biertrinkenden Mannsbild (lacht). Wahrscheinlich bin ich für diese Debatte schon etwas zu alt. Oder, weil ich zwei Söhne habe, kommt da mein heimlicher Wunsch nach einer Tochter dazu. Ohne dem männlichen Geschlecht zu nahe treten zu wollen – auch nicht im Zeichen der Gleichberechtigung: Ich halte einfach eine Königin für den schöneren Anblick als einen König. Und Frauen sind oft schlagfertiger. Die Gleichberechtigung macht ja ohnehin auch beim Thema Bier nicht halt: Es gibt viele Bier-Expertinnen und junge Brauerinnen. Ich bin im Verein Bierland Oberfranken und kürzlich ist eine Frau zur geschäftsführenden Vorsitzenden gewählt worden.

Gab es in Forchheim schon einmal männliche Bewerber auf das Amt?

Franz Streit: Ich glaube aus Jux hat sich schon einmal einer beworben. Das war eher eine nette Stammtisch-Idee, aber nicht ernst gemeint.

In Fest- und Bierfragen gelten Sie als inoffizielles Stadtoberhaupt. Wären Sie nicht geradezu prädestiniert, der erste Forchheimer Bierkönig zu sein?

Franz Streit: Das ist nicht mein Ziel und nicht mein Wunsch (lacht). Solange ich weiterhin der „Bierbürgermeister“ von Forchheim bleiben darf, genügt das vollkommen. Oder wie unsere amtierende Bierkönigin Carina einmal sagte: Ihr Bierkönig bin sowieso ich.

Interview: Philipp Rothenbacher