Ein bisschen Amerika auf der Forchheimer Sportinsel

Go, go, go. . . great! Jugendliche konnten sich beim Ferienprogramm in American Football üben und als Cheerleader gute Laune verbreiten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Einmal die Luft der National Football League spüren: Die Bamberg Phantoms haben Jugendlichen bei einem Training im Zuge des Ferienprogramms einen Einblick in die Welt des American Football ermöglicht.

Die Jungs übten sich im American Football, mussten Parcours laufen und am Ende den Ball fangen. © Julian Hörndlein



Hoch die bunten Pompoms! Auf der Sportinsel lernten interessierte Mädchen wie man mit dem bunten Puschel das Publikum gekonnt anfeuert. © Julian Hörndlein



Sechs Jungs sind auf die Sportinsel gekommen, um hautnah zu spüren, was es heißt, American Football zu spielen. Am ersten Schnuppertag kann dabei natürlich noch kein ganzes Spiel veranstaltet werden, zu komplex ist die Sportart. "Viele haben ja noch nie das Ei in der Hand gehabt", erklärt Sabine Schubert, Vorstand der Bamberg Phantoms. Sie organisiert seit der Gründung der Bamberg Phantoms 2011 jedes Jahr ein Training im Rahmen des Ferienprogramms.

Beim American Football geht es um Disziplin, Taktik und Athletik. Obwohl es im Fernsehen oft gefährlich aussieht, ist Football das nicht zwingend. "Man muss auch die besorgten Eltern gewinnen, dazu bieten wir Flag-Football an", so Schubert weiter. Beim Flag-Football herrscht kein Körperkontakt, anstatt den Spieler, der den eiförmigen Ball in der Hand hält, zu "tacklen" – ihn also zu Boden zu ringen – müssen die Verteidiger ein Fähnchen aus dem Gürtel des Spielers ziehen, um den Angriff zu stoppen. Das macht das Spiel gleichzeitig taktischer und schneller.

"Wir legen am Anfang Wert auf Beweglichkeit und Geschwindigkeit", erläutert Coach Eric Culotta. Der US-Amerikaner stammt aus Baltimore im Bundesstaat Maryland und ist seit einem Jahr bei den Phantoms. In seiner Heimatstadt ist er großer Anhänger der dort ansässigen Baltimore Ravens. Um die Forchheimer Jungs an das lederne Ei heranzuführen, lässt er sie rückwärts, seitwärts und vorwärts verschiedene Parcours ablaufen und am Ende den Ball fangen. Das erfordert einiges an Übung, klappt aber bei den meisten Teilnehmern recht schnell. "Go, go, go … great!", schallt es häufig über den Rasen.

Neben den praktischen Einheiten steht auch Theorie auf dem Programm. Wenn der Trainer einen neuen Spielzug einführen möchte, müssen die Spieler genau wissen, was er damit meint.

American Football ist aber nicht ein reiner Männersport, beim Schnuppertag kommen auch Mädchen auf ihre Kosten, die von Nina Dremel und Melanie Jautze im Cheerleading der "Phantastics" unterwiesen werden. Für Sabine Schubert macht die Vielfalt American Football aus. "Unabhängig von Größe oder Gewicht, jeder findet seine Position im Team, das ist einzigartig", ist sie sich sicher.

Die Phantoms trainieren in Forchheim jeden Donnerstag, im Winter samstags. Flag-Football steht Interessierten ab neun Jahren zur Verfügung, genauso wie das Cheerleading. Die "Tackle"-Variante kann ab elf Jahren gespielt werden.

www.bamberg-phantoms.de

JULIAN HÖRNDLEIN