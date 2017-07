Ein Blick in das neue Kersbacher Schulhaus

Architekt Frank Jakobs zeigt den Grundschülern das Gebäude - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-KERSBACH - "Wann ist das Haus denn endlich fertig", will ein Erstklässler wissen. "Dürfen wir auch mit dem Aufzug fahren?", fragt eine Zweitklässlerin. Ein Rundgang im künftigen Kersbacher Schulhaus.

Der Clou im neuen Schulhaus: Zwischen EG und 1. Stock gibt es eine Öffnung und Dachluken. © Foto: Ralf Rödel



Seit Monaten schon gehen die Kersbacher Grundschüler täglich ins Kino, genauer gesagt ins Baustellen-Kino. Von den Fenstern der alten Grundschule aus erleben sie mit, wie ihre neue Schule entsteht. Kurz vor Ende der Vorstellung (Bezug im September) durften die Mädchen und Jungen bei einer Exklusiv-Führung mit Architekt Frank Jakobs vom Büro djb-Architekten aus Erlangen hinter die Kulissen schauen.

Zuerst waren die Erst- und Zweitklässler an der Reihe. An der bodentiefen Fensterfront im Erdgeschoss auf der Südseite hat Frank Jakobs die Pläne aufgehängt. Wozu die vielen Türen auf der Fensterseite seien?, fragt ein Junge. "Weil hier auch Veranstaltungen stattfinden. Mit verschiebbaren Wänden kann der Raum unterschiedlich groß werden. Und wenn am Ende alle schnell raus wollen oder schnell raus müssen, dann brauchen wir die Türen", erklärt der Architekt. Am meisten begeistert der Aufzug auf der gegenüber liegenden Seite. Aber der ist nur für Mitschüler da, die "mal ein Gipsbein haben oder die im Rollstuhl fahren", dämpft Jakobs die Erwartungen. Womit kann das Erdgeschoss im Moment für die Kinder noch aufwarten? Mit einer riesigen Dunstabzugshaube in der Küche und mit einem Loch in der Decke.

Das Loch in der Decke ist kein richtiges Loch, sondern eines der Kernelemente der Architektur. Der Durchbruch lässt den ersten Stock wie eine Art Galerie erscheinen und verleiht dem Bau Leichtigkeit. Ganz wichtig, wenn mit jedem Quadratmeter gegeizt werden muss, weil er auf Kosten der Außenfläche gehen würde. 2600 Quadratmeter Grund stehen zur Verfügung, das Haus verbraucht 873 Quadratmeter davon.

"Durch die Öffnung kann Kommunikation stattfinden. Ihr könnt Euch zuwinken", erklärt Frank Jakobs. Und sie bringt Licht ins Erdgeschoss. Denn im Dach sind vier Luken eingebaut. Mit zwei mal 1,25 Metern sind die Dachfenster zwar nicht riesig, weil sie sich trapezförmig nach unten verbreitern, wirken sie aber großzügig. Der Architekt hätte sich die Luken gerne noch größer gewünscht, das aber kostet deutlich mehr und Hochbauamtsleiterin Sigrun Wagner schaut genau drauf, dass sich Kosten und Nutzen die Waage halten. 6,3 Millionen Euro stehen zur Verfügung. "Das wird eine Punktlandung."

Die Luken lassen nicht nur Tageslicht herein, sondern auch frische Luft, womit wir beim Belüftungskonzept wären. Darin spielen die fast bodentiefen Fenster in den Klassenzimmern eine Rolle. Manchen Fenstern ist ein schmuckes Metallgitter-Band vorgesetzt. Dadurch können die Fenster auch nachts oder am Wochenende einbruchsicher geöffnet bleiben und für Durchzug sorgen. Eine Lüftungsanlage in den Klassenzimmern ist überflüssig und die Schüler können auch mal den Blick schweifen lassen — natürlich nur wenn sie gerade nicht voll konzentriert schauen, was sich auf den Whiteboards abspielt oder sie selbst auf den mobilen Tafeln, die an Schienen rund um das Klassenzimmer hängen, aktiv sind.

Farben als Hingucker

Die Erst- und Zweitklässler beim Rundgang interessieren aber erst mal nur die Farben. Jedes Klassenzimmer hat eine andere. "Ich mag blau am liebsten; ich will zu grün; ich mag gelb." Dunkles Magenta herrscht im Sekretariat vor. "Was ist das Sekretariat?", fragt ein Mädchen. Bisher gab es so einen Raum in der Kersbacher Grundschule nicht. "Wir sind sehr froh, wenn wir im September die neue Schule in Beschlag nehmen können", sagt Schulleiterin Kerstin Friedrich. Vorbei ist der Ärger, als während der Haushaltsberatungen der Einzug auf 2018 verschoben werden sollte, um Geld zu sparen (wir berichteten).

In den Tagen vor den Ferien wird das Kleinmobiliar in das neue Haus getragen. Ab Ferienbeginn wird das alte Schulhaus abgerissen, an seiner Stelle der Pausenhof angelegt, der im Mai 2018 fertig sein soll. In diesem Jahr noch (ab November) können die Schüler die Außenanlage auf der Süd- und Westseite nutzen.

BEKE MAISCH