Ein Forchheimer mit Hollywood-Siegel

Filmemacher Kari Hennig veröffentlicht Buch mit Kurzgeschichten - vor 10 Stunden

FORCHHEIM - "Heinz wischte sich den Kot von der Glatze — und auf einmal musste er lachen." Mit diesem Satz steuert die Kurzgeschichte von Kari Hennig auf ihr vorläufiges Ende zu. Sie könnte Vorlage für ein weiteres Kurzfilmprojekt des Forchheimers sein.

Blick hinter die Kulissen von „Die Grube“ — für den Kurzfilm wurde Regisseur und Drehbuchautor Kari Hennig in Hollywood ausgezeichnet. Der Streifen wurde in einem Waldstück zwischen Kersbach und Effeltrich gedreht. © Ralf Rödel



Es gleicht zunächst einer typischen Aussteigergeschichte. Nach vier Semestern Informatik-Studium ist für Kari Hennig klar, das jetzt Schluss ist. Für seine Studienkollegen war das keine Überraschung. Sie brachte ihn überhaupt erst ins Grübeln. „Kari, du bist ein kleiner Spinner. Du hast immer komische Ideen“, sagten sie.

Den Computer tauschte er gegen die Kamera aus und knüpfte damit wieder an seine Schulzeit am Ehrenbürg-Gymnasium an. Schon als Schüler hat Hennig geschrieben, gefilmt und geschnitten. Nach dem Abitur folgten die ersten großen Projekte, mit dem Bezirksjugendring Oberfranken als Fördermittelgeber im Hintergrund.

Heute ist er freiberuflicher Kameramann. Und als solcher auch für ARD oder ZDF unterwegs. Während seine Nachrichtenbeiträge schon mal in der Tagesschau landen, erreichen seine Kurzfilme sogar die Leinwände Hollywoods. So geschehen bei „Die Grube“ — ein 14 Minuten langer Kurzfilm, der zwei Geschwister zeigt, die im Wald auf einer tödlichen Jagd nach einem Judenjungen sind. Beim „Hollywood Boulevard Film Festival“ gab es dafür zwar nicht den Oscar aber immerhin einen Pokal für den Gewinner in der Kategorie „Bester ausländischer Kurzfilm“.

Die Basis für das Drehbuch bildete eine Kurzgeschichte. Eine von vielen, die Kari Hennig seit 2004 geschrieben hat. In jenem Jahr hat er an einer Schule und Fernuniversität begonnen, an seinem schriftstellerischen Talent zu schleifen.

Seitdem sind 16 kurze und lange Kurzgeschichten entstanden, die den Weg in das Buch „Die Grube und weitere Kurzgeschichten“ gefunden haben, das frisch gedruckt in der Bücherstube an der Martinskirche in Forchheim erhältlich ist.

Namenlose Kulisse

Im Buch bekannt vorkommen dürfte Hennig-Fans die Erzählung „Der neue Fahrplan“, die es ebenfalls auf die Leinwand geschafft hat. Beim Dreh im November 2016 blickten die Nordbayerischen Nachrichten hinter die Kulissen. Gedreht wurde in Forchheim — wie zuvor auch schon bei „Die Grube“ — und in Hallerndorf.

Die Stadt, die als Kulisse dient, ist in den Filmen namenlos. „Der Film könnte überall spielen“, sagt Hennig. Doch mit der Stadt und dem Landkreis Forchheim hat er gute Erfahrung gesammelt.

Bei den Vorbereitungen und dem Dreh gehe es „unbürokratisch“ zu: die Ansprechpartner seien über „kurze Wege schnell erreichbar“. Das sei wichtig für eine kleine Filmproduktion; denn beim Dreh kostet jede Verzögerung Bares, selbst wenn die Schauspieler ohne Gage spielen. Der Verdienst der Darsteller ist der Spaß an der Sache und die Möglichkeit, Demo-Material vorzeigen zu können, so Hennig.

Kosten fallen für eine Produktion dennoch an — für die Verpflegung und Unterbringung der Darsteller, für Requisiten und Tontechnik. Unterm Strich summiert sich das bei einem Kurzfilm von 14 Minuten auf knapp 15000 Euro.

„Trotz Förderung“, sagt Hennig, „sind die Filme für mich ein Verlustprojekt“. Für den Kurzfilm „Der neue Fahrplan“, der von einem Mann an seinem letzten Arbeitstag vor der Rente handelt, erhielt der Filmemacher Unterstützung von Stadt und Landkreis. Doch die Leinwand bliebe schwarz, würde Hennig nicht selbst etwas aus seinem Geldbeutel dazulegen. „Eine unabhängige Produktion hat mit Technik, Zeit und Geld zu kämpfen.“

Im Moment füllt Hennig wieder seine Filmkasse auf und konzentriert sich zunächst auf das geschriebene Wort. Am Ende könnte eine Geschichte stehen, die wieder auf der Leinwand landen könnte. Kurz müssen die Bewegtbilder nicht unbedingt sein, sagt Hennig — eine abendfüllende Spielfilmproduktion reizt den Filmemacher, ist aber teuer.

Der nächste Kurzfilm könnte „Scheiß drauf!“ heißen. In der Geschichte geht es um ein älteres Ehepaar in einem noblen Münchner Vorort. An einem sonnigen Tag kommt vom Himmel aus einer Flugzeugtoilette ein Stück Kot geflogen und hinterlässt auf dem englischen Rasen der Villa seine Spuren.

Als Heinz, der Ehemann von Herta, den „gelbbraun glänzenden Klumpen“ mit der Schaufel durch das Haus trägt und entsorgen will, passiert ein Malheur, dass beide aus ihrer Rolle als vornehme Herrschaften katapultiert.

