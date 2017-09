Ein ganzes Eck machte am Samstag einfach blau

FORCHHEIM - Am Abend eines langen "Feier-Tages" sah man am "Blauen Eck" nurmehr zufriedene Gesichter. Bei den Gästen und den Geschäftsleuten, die Kunst und Genuss miteinander zu verbinden wussten. In familiärer Atmosphäre traf man bei dem Straßenfest auf alte Bekannte und Neuentdeckungen vor und hinter den Absperrschildern.

Am Samstag wurde viel blau gemacht in Forchheim: das Licht, die Musik, der Kuchen und die Frisuren. © Udo Güldner



Am Nachmittag ist die nördliche Hauptstraße wie leergefegt. Was aber nicht am Standkonzert der "Streicherakademie Forchheim" liegt. Denn auch wenn Siglinde van de Klundert und ihre Schüler für das Bachsche Doppel-Violin-Konzert fünf Geigen brauchen, sie machen ihre Sache doch sehr gut.

Es liegt vielmehr am nasskalten Wetter, das die jungen Musiker in den schützenden Eingangsbereich des "Lagermeisters" Karl Heilmann zwingt. Im Obergeschoss öffnet sich neugierigen Blicken eine Ausstellung großformatiger, nicht sehr blauer Werke des Malers Helmut Schnetzer. In einem hohen, hellen Raum, der die Lücke schließen könnte, die seit der Schließung der Rathaushallen für die Präsentation bildender Kunst in Forchheim entstanden ist.

Im Nieselregen ist es Zeit für "Blaue Zipfel" in der "Blauen Glocke", wo Chefin Andrea Sell und Karoline Pieloth hinter den Küchenkulissen werkeln. Hartgesottene Besucher sitzen im Schatten übergroßer Sonnenschirme, die ihnen trockenes Obdach gewähren. Als Annika "aNNika" Prey überraschend ans Mikrofon tritt, da gibt die Sonne das Versteckspiel allerdings auf.

Die Wiener Liedermacherin ist bei einer Freundin zu Besuch und gibt ganz nebenbei ihr Konzertdebüt nördlich der Donau. Mit Gitarre und eigenen englischsprachigen Songs bezaubert sie an der Einmündung ins Krottental.

Derweil wandern Passanten mit gefüllten Weingläsern zum Zwiebelkuchen auf der anderen Straßenseite und kleine Kinder tanzen auf dem Kopfsteinpflaster.

So langsam wird es ein kuschelig-kühles Kiezfest, zu dem Dennis Kobylinski (Gitarre) mit Johannes Gerwin (Bass) und Emma Deutsch (Geige) die richtige Folkmusik spielen. Da haben vor dem Töpferei-Café "Himmel und Erde" Angelika Heim und ihre kuchenbackende Mutter Irmgard alle Hände voll zu tun, die Blaubeertorte an die Tische zu bringen.

Von einem sehr guten Samstagsgeschäft sprechen nicht nur Harald Kronauer und seine Frau Andrea, die im "United Empire" Männermode anbieten, auf deren handwerkliche, regionale und faire Herstellung sie großen Wert legen. Schließlich kennten sie viele der Produzenten persönlich, so der Ladenbesitzer, der eigentlich Steuerberater ist.

Trauben und Bowle

Heike Bruder gehen inzwischen in ihrer "Schuhschachtel" die frischgepflückten Muskatellertrauben und die selbstgemachte blaue Bowle aus. Und im "Hair Style Schlenkrich" werden die Sitzplätze knapp. Eine der glücklichen Frauen, die den Salon mit einer Flechtfrisur verlassen, ist Julia Mols. Dafür haben Svenja Simon, Perikan Turgut und Anna-Lena Konrad in "Blaues Eck"-Shirts gesorgt.

Als der Abend mit noch kälteren Temperaturen hereinbricht, verlagert sich das Geschehen in die Lokale. In der Weinhandlung Dietz ist selbst für Sabine Dietz kaum ein Durchkommen. Ihr "Blauer Silvaner", eigentlich ein fränkischer Weißwein, schmeckt auch Caroline Mayer, Erika Friedrich und Petra Ossade. Die angekündigte Coverband um Jochen Puchmelter war leider nicht zu hören, sie hatte sich wenige Tage zuvor unerwartet aufgelöst. Auch die Megafon-Jamsession fiel aus.

Das jüngere Publikum traf sich zu Cocktails und Shisha-Pfeife in der O.B.A. Lounge. Hier klag der Tag mit einer "Blue Pina Colada" farblich passend aus.

