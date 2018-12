Ein Geschenk-Set für echte Forchheimer

Ein Frühstücksset mit Forchheimer Motiven - Statt 20 für 15 Euro - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten Forchheim bietet eine besondere Geschenk-Aktion mit vergünstigten Preisen.

Sorgt für Oha-Momente unterm Weihnachtsbaum: Das Forchheimer-Geschenk-Set. © Geschäftsstelle



Am Samstag, 15. Dezember, hat das Team ein Frühstücksset mit Forchheimer Motiven im Angebot, bestehend aus einem Brettchen, einem Kaffeebecher und einer Windlichtkerze, bedruckt mit dem Rathaus, der Kaiserpfalz und dem Nürnberger Tor.

Das Set kostet statt regulär 20 Euro am Samstag nur 15 Euro. Geöffnet ist die Geschäftsstelle in der Hornschuchallee 7 an den Adventssamstagen von 8 bis 13 Uhr.