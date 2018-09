"Ein Hof ohne Frau ist wie ein Baum ohne Wurzeln"

BBV-Landfrauen feierten im Kreisverband Forchheim ihren 70. Geburtstag — Bäuerinnen als Rückgrat der Landwirtschaft gelobt - vor 1 Stunde

THURN - Die Landfrauen im Kreisverband Forchheim des Bayerischen Bauernverbands haben ihren 70. Geburtstag gefeiert.

(v.l.n.r.): Kreisgeschäftsführer Werner Nützel, BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif, stellvertretende Kreisbäuerin Christine Werner, Kreisbäuerin Rosi Kraus, stellvertretender Kreisobmann Reinhard Friedrich, Landesbäuerin Annelies Göller, Bürgermeister Edgar Büttner und Landrat Hermann Ulm. © Foto: Franz Galster



In der Schlosskapelle von Schloss Thurn trafen sich die Landfrauen zur Eröffnung am Nachmittag, um mit Pfarrerin Heike Andrea Brunner-Wild, evangelische Kirchengemeinde Hemhofen, und Pfarrer Klaus Weigand, katholische Pfarrei Heroldsbach, in einer ökumenischen Andacht zu danken. Weigand überreichte einen Spaten als Symbol des Fleißes der Landfrauen, aber auch als Zeichen für die Pflege der Schöpfung und Wertschätzung der Lebensmittel. Ein Sektempfang im Garten des Schlosses folgte.

Gräfin Hana Bentzel bot dabei die Gelegenheit, auf die barocke Schlossanlage in einer kurzen Führung einzugehen. Kreisbäuerin Rosi Kraus begrüßte danach im Romantiksaal die vielen Gäste, um die Jahre Revue passieren zu lassen, Bilanz zu ziehen und den Ausblick zu wagen. Neben den rund 100 Ortsbäuerinnen und ihren Vertreterinnen des Kreisverbands Forchheim freute sie sich über die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste. Darunter: Landesbäuerin Anneliese Göller, Hermann Greif als Bezirkspräsident und Kreisobmann des BBV, Landrat Hermann Ulm (CSU) und Edgar Büttner (SPD), Bürgermeister von Heroldsbach.

Rosi Kraus ist die dritte Kreisbäuerin des Landkreises. Sie erwähnte die Gründung des BBV im Jahre 1945. Eine Zeit, als Frauen oft die Höfe bewirtschafteten, weil viele Männer im Krieg gefallen waren und Frauen die Versorgung mit Nahrungsmittel sicherstellen mussten. Erst am 7. Mai 1948 wurde das Referat "Die Landfrau" im Generalsekretariat des BBV in München eingerichtet, was der Startschuss war für den Aufbau einer bayernweiten Landfrauenorganisation.

Über die Gründerzeit im Landkreis Forchheim, so Kraus, gibt es keine genauen Aufzeichnungen. 1949 fuhren Damen des Landwirtschaftsamtes mit dem Fahrrad durch den Kreis und luden 36 Bäuerinnen nach Hetzles zur ersten Zusammenkunft ein, wo sie auch die erste Kreisbäuerin Hildegund Wölfel zur Ortsbäuerin wählten. Heute besteht die Landfrauengruppe des BBV Forchheim aus 94 gewählten Ortsbäuerinnen und ihren Stellvertreterinnen. Dazu kommen sechs Vorstandsmitglieder, drei Ernährungsfachfrauen und diverse Werkkursdamen. Besonders stolz ist man auf den aktiven Landfrauenchor, der, von Gunda Pingold gegründet, dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen feierte. Als besonders vordringlich sieht Kraus den ständigen Dialog mit dem Verbraucher.

Festrednerin Annelies Göller zeichnete nochmals einen großen Rahmen mit Rückblick, Aktuellem und Ausblick der Landfrauenarbeit. Erst 1972 fanden flächendeckend Wahlen zur Ortsbäuerin statt. Sie verwies auf das breite Anforderungsprofil der Frau: Bedeutete es früher "Kinder, Küche, Kirche, Kühe", so heiße es heute "Betriebsleiterinnen, Direktvermarkter". Frauen kümmerten sich um Bildungsarbeit und suchten den Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen, betreiben Verbraucheraufklärung und übernehmen politische Verantwortung. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Letztlich aber sind sie "unserer Heimat fest verbunden und tragen Tradition und Brauchtum mit".

Junge Landfrauen im Blick

26 000 Ehrenamtliche sind auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene und den BBV-Dienststellen in ganz Bayern im Bildungswerk tätig, das seit 1974 besteht. Ein Schwerpunktthema der 16. Wahlperiode ist die Zielgruppenansprache von jungen Bäuerinnen und Frauen auf dem Land mit dem Projekt "Junge LandFrauen". Es hat zum Ziel, die Lebens- und Bleibeperspektiven auf dem Land maßgeblich zu stärken. Im Oktober findet in Neumarkt die erste bayernweite Tagung für junge Landfrauen statt. 2019 sollen ab der dritten Maiwoche Betriebe zum "Bauernhofbrunch" einladen, um Verbrauchern Informationen zu den BBV-Landfrauen und zur modernen Landwirtschaft zu geben.

Eigenständig den Bauernverband mitgestalten, nennt Anneliese Göller ein Ziel der Landfrauen für die nächsten 70 Jahre. Kreisgeschäftsführer Werner Nützel nutzte die Gelegenheit, auf die bis 30. September einzureichenden Agrardiesel-Anträge aufmerksam zu machen. Als weitere aktuelle Themen nannte er die Anträge auf Dürrehilfe für hart betroffene Betriebe, für die sich der BBV im August nachdrücklich einsetzte. Dies sei ab Ende September möglich. Nützel wies zudem auf die Wichtigkeit eines Testaments hin und darauf, Erbgemeinschaften am Hof zu verhindern. Die Geschäftsstelle des BBV bietet dazu, wie auch in vielen anderen Bereichen, Unterstützung an.

Grußworte hielten Hermann Greif, Landrat Hermann Ulm, Bürgermeister Edgar Büttner und Gregor Scheller, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Forchheim. Scheller, wie auch die Sparkasse, hatten eine Spende zur Veranstaltung gegeben.

"Es gibt keinen Zweifel, schö wor’s scho", war das Resümee eines lustigen Sketch zum Abschluss, der im Dialog von Jugend und Großeltern zwei unterschiedlich gelebte Welten und ihre Entwicklung aufzeigte.

Zeitungsausschnitte waren an einer Seite des Saales befestigt. Sie zeigten die Vielfalt des Wirkens der Landfrauen im Landkreis über die vergangenen Jahrzehnte auf. Eine Überschrift aus dem Jahr 1975 lautete: "Ein Hof ohne Frau ist wie ein Baum ohne Wurzeln". Als stellvertretende Kreisbäuerin dankte Christine Werner allen für informative und schöne Stunden sowie für eine gelungene, denkwürdige Veranstaltung.

FRANZ GALSTER