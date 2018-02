Ein kleiner Nager begeisterte Eggolsheim

Das Kindermusical "Willi die Wühlmaus" machte Station in der Eggerbachhalle - vor 8 Stunden

EGGOLSHEIM - Das Kindermusical von der kleinen Wühlmaus Willi wird regelmäßig im Frühjahr in der Eggerbachhalle aufgeführt. Bereits zum vierten Mal erzählte der neugierige Nager den Kindern und natürlich auch den Erwachsenen von seinen Abenteuern.

Kinder lieben sie und Erwachsene auch: Die Geschichten von „Willi die Wühlmaus“ die in der Eggerbachhalle gezeigt wurden. © Foto: Mathias Erlwein



Das Projekt von Harald Neubauer und Sonja Geisler mit selbstkomponierten Liedern und Texten, die aus Eigenhand gebaute Bühnengestaltung und die selbstentworfenen, geschneiderten Kostüme begeistern die Kinder immer wieder aufs Neue — selbst die Willi-Fans, die das Kindermusical schon einige Male gesehen haben und jedes Lied mitsingen können.

Die Reise der kleinen Maus Willy ging in diesem Jahr an den Nordpol. Dort freundet sie sich mit dem Eskimojungen Tikaani an. Bei der Wanderung durch die Arktis trifft das Mäuschen viele lustige, interessante und auch geheimnisvolle Tiere.

So begegnet sie der Schneeeule Eugenie, die alles sieht und kennt, trifft den mächtigen Eisbär, das witzige Walross mit den großen Zähnen, den flinken Hasen, gackernde Schneehühner, Pinguin-Rockstar Pepino und viele mehr. Neben den Erzählungen und dem Kennenlernen der Tiere werden den jungen Besuchern auch die ernsthaften Probleme der Klimaerwärmung und deren Folgen näher gebracht.

Die Darsteller der Figuren sind, wie auch in den letzten fünf Jahren, bekannte Musiker aus dem Raum Forchheim und Bamberg. Neben Harald Neubauer und Sonja Geisler (von der Band "Moskitos"), standen Mona Kredel (Audio Crime), Melanie Friedrich (ehemals Radspitz) und Benny Kraus auf der Bühne.

MATHIAS ERLWEIN