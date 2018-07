Ein lauer Sommerabend im Kellerwald: Der Annafest-Montag

Auch zum Wochenstart zog es etliche Fans auf den Forchheimer Kellerberg - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Nach einem verregneten Wochenende kam der Sommer am ersten Tag der neuen Annafest-Woche zurück. Und wir waren den ganzen Tag live dabei - hier gibt's den Blog zum Nachlesen!

Die Besucher gingen in den letzten Jahren lieber direkt zum Frühschoppen auf die Keller, als in die Kirche. Deswegen wurde der Festgottesdienst zum ersten Mal direkt am Annafest gehalten. Der Regen kam am Sonntagvormittag allerdings sowohl dem Gottesdienst, als auch dem Frühschoppen in die Quere - hier kommen alle Bilder!