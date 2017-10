Ein Nudelholz zum Liebeslied in Kunreuth

KUNREUTH - Längst hat sich eine große Fangemeinde gebildet, die den Rathaussaal bei den "Kunreuther A Cappella & Comedy Nächten" zu klein werden lässt.

Musikalisch und mit Lachgarantie präsentierte sich „Gretchens Antwort aus Berlin“. © Fotos: Franz Galster



Veranstalter war das Vokalensemble TroubaDur. Vorstand Ernst Strian kündigte als attraktive Gäste Anne Klinge aus Betzenstein und "Gretchens Antwort", vier faszinierende junge Damen aus Berlin, an.

Eröffnet haben die Abendvorstellung die Akteure von TroubaDur mit ihrem Programm "Im Singiohrenheim". Die TroubaDur im Seniorenheim träumen von Kinder- und Jugendjahren und von einer geilen Zeit. Sie fühlen sich als "die lustigsten Alten und größten alten Querköpfe". So wie der "alte" Ernst Strian, der sich manchmal als Politiker erlebt, dem alle Menschen zujubeln. Andere fühlen sich als Millionäre oder Superstars. Zumindest jedoch als Männer in den besten Jahren, denen die Frauen noch zu Füßen liegen.

Ganz ohne "Motzen" im Alltag geht es auch nicht. Alle kennen das Lied "Ja auf dem Land, des is gud, do gibt’s a guds Bier, an Pressack mit Musik". Freilich hatten sie auch den klassischen fränkischen Rat — "Soch nex, kumst nei nex nei"— parat.

Zu den Füßen bücken

Ein anderer hatte Probleme mit "dem Facebook", der das elektronische Netzwerk im Internet mit "zu den Füßen bücken" für sich übersetzte. Reinhard Potzner entführte die Zuhörer in den Wald mit dem lustigen Ohrwurm "Draun bo die Pfiffa".

TroubaDur präsentierte sich abwechslungsreich und ideenreich mit hohem Unterhaltungswert. Die Fans kennen es seit 13 Jahren auch nicht anders. Zwischenzeitlich schied im Frühjahr Gründungsmitglied Eckehard Wörlein als aktives Mitglied aus. Potzner dankte ihm mit einem kleinen Geschenk.

Ein überraschendes Zwischenspiel bescherte Valentin Mauser, der dem stellvertretenden Vorsitzenden Heinz Hofmann zum Geburtstag in Gedichtform gratulierte. Mauser, früher auch ein begnadeter Büttenredner, überreichte Hofmann eine Weinflasche, die schon über Jahre verschlungene Wege gegangen war.

Mauser erzählte, er habe die Flasche für zwei Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Er wusste die herzhaften Lacher bei dem Vortrag auf seiner Seite.

Dass mit Füßen ganze Begebenheiten mit kluger, humorvoller Dramaturgie erzählen kann, zeigte anschließend Anne Klinge. Liebesszenen, Brautpaare samt ihres aufregendes Lebens und kunstvolle Verkleidungen wechselten sich ab. Als schließlich die Frau ihrem Mann zum Schluss das Nudelholz im Streit über den Kopf schlug, dieser niedersank und die Melodie "Good bye my love, good bye" (zu Deutsch: Auf Wiedersehen meine Liebe, auf Wiedersehen) erklang, tobte der Saal.

Ängstlich und begeisternd

Ein Kracher im wahrsten Sinn des Wortes war der dritte Akt, der Auftritt mit "Gretchens Antwort aus Berlin". Potzner hatte die vier attraktiven Sängerinnen vor einem Jahr beiläufig in Egloffstein entdeckt und für Kunreuth verpflichtet. Sie trugen bekannte Songs wie "Don’t stop me now" oder "Männer sind . . ." vor. Ihre Darbietungen aus Gesang und ausgeprägter Darstellung spiegelte die mannigfachen menschlichen Beziehungen wieder: ängstlich, total erfreut und begeisternd.

Feine und klare Stimmen ließen den Saal bei Vorträgen wie "Halleluja", "All you need is love" und "Hey Jude" mäuschenstill werden. Die Gruppe entwickelte eine Show, die das Publikum mitnahm und letztlich zu Begeisterungsstürmen hinriss.

Gestrahlt über das ganze Gesicht haben nach dem fulminanten Abend am Ende Potzner als Gesamtleiter und alle Mitwirkenden. Alle versammelten sich zum Schluss auf der Bühne und TroubaDur stimmte, passend zur Jahreszeit, an: "Es sind die Tag schon kürzer worn".

Das Programm für die Kunreuther A Cappella & Comedy Nächte am 26. und 27. Oktober 2018 mit dem neuen Programm "Los A-Cappell-al-Eros" steht bereits und verspricht erneut zwei aufregende Nächte und einen vollen Saal.

FRANZ GALSTER