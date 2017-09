Ein "ruhiger, sachlicher" Elternabend im Carl-Zeitler-Kiga

Formaldehyd-Belastung: Behörden und Experten stellten sich den Fragen der Eltern — Ursachenforschung geht weiter

FORCHHEIM - Etwa ein Drittel der Eltern der 48 Kinder war zum Sonder-Elternabend gekommen: Thema war, wie berichtet, die Raumluftbelastung aufgrund hoher Formaldehyd-Werte im Carl-Zeitler-Kindergarten.

Der städtische Carl-Zeitler-Kindergarten in der Bügstraße: Raumluftmessungen ergaben hier bedenkliche Formaldehyd-Werte. Eine gesundheitliche Gefährdung der Kinder liege aber nicht vor, sagt die Stadt. © Berny Meyer



Seitens der Stadt hatten Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD), Christiane Fleischmann (Leiterin des Forchheimer Gesundheitsamtes), Gutachter Stefan Voigt, Torsten Brunk vom städtischen Hochbauamt und Jugendamtsleiterin Gabriele Obenauf zu dem Treffen geladen. Natürlich waren auch Kindergarten-Leiterin Barbara Heindel und ihr Kiga-Team dabei. Das Problem der Raumluftbelastung "liegt uns sehr am Herzen", betonte Kirschstein eingangs laut städtischer Pressestelle. Deshalb suche man weiter intensiv nach der Quelle des Formaldehyds. Experte Voigt von der Eggolsheimer Firma GeoCon teilte den Eltern mit, dass gerade Materialproben genommen werden und er damit rechne, dass in einer "guten Woche" die Ergebnisse vorliegen. Er zeigte sich optimistisch, dem Problem "in absehbarer Zeit" auf die Schliche zu kommen und die Formaldehyd-Quelle sanieren zu können.

Der Abend fand in einer "sehr ruhigen und sachlichen Atmosphäre statt", sagt Britta Kaiser, Pressesprecherin der Stadt Forchheim. Freilich hätten die Eltern die Umstände kritisch und genau hinterfragt. Aus deren Reihen kamen auch Fragen auf, ob einzelne Atemwegsbeschwerden ihrer Kinder mit der Formaldehyd-Konzentration im Kindergarten zusammenhängen könnten.

Lüften als Standard

Christiane Fleischmann klärte die Eltern hierfür zunächst über mögliche Reizerscheinungen auf. "Bei empfindlichen Menschen kann kurzzeitig eingeatmetes Formaldehyd in hoher Konzentration zu einem Jucken oder Tropfen in Nase oder Augen führen", erklärte die Gesundheitsamt–Leiterin. Eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung für die Kinder oder das Personal liege aber nach wie vor nicht vor – insbesondere dank des neuen Lüftungsmanagements, wonach das Kiga-Personal nunmehr jede Stunde die Fenster für wenige Minuten zum Lüften öffnet. Das ist für Fleischmann ohnehin keine "Notlösung", sondern ein hygienischer Standard, der in geschlossenen Arbeitsräumen immer gelten sollte, "unabhängig davon, ob die Raumluft belastet ist oder nicht".

Von Elternseite wurde an die Behörden herangetragen, sogenannte Raumluftwäscher anzuschaffen. Das sind Geräte, die die Raumluft mittels Wasser reinigen und keine Filtermatten enthalten – in denen sich eventuell Keime und Bakteriennester bilden könnten. OB Kirschstein stimmte dem umgehend zu, die Stadt hat bereits drei Geräte bestellt.

