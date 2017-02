Ein Treppenhaus wird zur Galerie

Die Künstlerin Iris Löhr stellt ihre Werke in der Stadtbücherei aus - vor 7 Minuten

Das farblose Treppenhaus der Forchheimer Stadtbücherei in der Spitalstraße wird für einige Wochen zum "Nimmerland". Die seit fünf Jahren in Forchheim lebende Malerin Iris Löhr (42) hat 13 ihrer Bilder erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir haben bei der Vernissage mit ihr über das Namenlose und Peter Pan gesprochen.

„Neverland Art“ nennt Iris Löhr ihre Werke. 13 Bilder der in Forchheim lebenden Malerin sind im Treppenhaus der Stadtbücherei zu sehen. © Foto: Roland Huber



„Neverland Art“ nennt Iris Löhr ihre Werke. 13 Bilder der in Forchheim lebenden Malerin sind im Treppenhaus der Stadtbücherei zu sehen. Foto: Foto: Roland Huber



Es sind persönliche, zutiefst intuitive Bilder, die "aus dem Bauch heraus" das Licht der Welt erblicken. Sie lassen in ihrer abstrakten Gestaltung nur selten ahnen, was die Künstlerin abbilden wollte — wenn sie es denn selbst weiß. Da haben sich schemenhafte Gestalten ins Blickfeld geschlichen, weite atmende Formate scheinen den Rahmen sprengen zu wollen.

Fünf Jahre war Iris Löhr bei der Malerin Milada Weber in der Ausbildung. In deren Atelier in Wimmelbach "habe ich das Handwerk gelernt, ohne das meine Experimente nicht möglich wären".

In einer anderen Welt

In ihrem eigenen Atelier ist Iris Löhr dann "innerhalb von fünf Minuten in einer anderen Welt". Dann drängen die Farben auf die Leinwand. Etwa das reizvolle Türkis das einer erdigen Patina gleich, dem Motiv Vergangen- und Vergänglichheit einhaucht oder das nachtvolle Schwarz, das den Mondbildern eine geheimnisvolle Aura verleiht. Oder das blendende Fastweiß, das mit seiner "reizvollen Leere" die geometrischen Strukturen in den Vordergrund schiebt.

Die Werke aus Acryl, Ölkreide oder Pastellkreide tragen größtenteils keine Titel, um dem Betrachter die Freiheit zu geben, sich selbst und seine Geschichte darin zu erblicken. "Das Bild setzt sich im Beobachter fort."

Wenn etwa ein Berg zu erkennen ist, dann "könnte es jeder beliebige sein. Einen bestimmten hatte ich nicht vor Augen". Die "Neverland Art", mit der Iris Löhr auf Michael Jackson und Peter Pan anspielt, verkörpert für sie Phantasie, Lebendigkeit, Freiheit, Leichtigkeit und Freude. Es ist das Nicht-Älter-Werden-Wollen, das sich die kindliche Entdeckerfreude bewahrt hat.

"In Deutschland wollen immer alle Sicherheit und Ordnung. Ich möchte meinen Träumereien freien Lauf lassen", so Iris Löhr.

Die Ausstellung im Treppenhaus ist noch bis zum Dienstag, 2. Mai 2017, zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen.

UDO GÜLDNER