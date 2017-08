Ein Urlaubsdomizil auch für Biker in der Fränkischen

ADAC hat Liste mit motorradfreundlichen Hotels erstellt - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Motorradfahrer auf Reisen müssen manchmal hart im Nehmen sein, denn nicht jedes Hotel nimmt Biker mit offenen Armen auf oder unterstützt die Zweirad-Piloten gar mit speziellen Angeboten. Der Automobilclub ADAC hat nun in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband einen Flyer unter dem Motto "Motorradurlaub in Bayern" herausgegeben.

Biker bei einer Ausfahrt. © Horst Linke



Biker bei einer Ausfahrt. Foto: Horst Linke



Ein spezielles Zertifikat zeichnet künftig motorradfreundliche Hotels aus. Die Hintergründe dazu kennt Bettina Engel, Koordinatorin touristischer Prozesse beim ADAC.

Frau Engel, woher kommt das Interesse an den motorisierten Zweiradfahrern?

Bettina Engel: Schaut man sich die Statistik an, dann verzeichnet sie derzeit sechs Prozent Motorradtouristen in Bayern — Tendenz steigend. Der ADAC sieht im Motorrad-Reisemarkt großes Wachstumspotenzial, deshalb arbeiten wir an besonderen Angeboten für diese Zielgruppe. Der Flyer "Motorradurlaub in Bayern" ist nach Regierungsbezirken gegliedert und listet für Oberfranken aktuell drei zertifizierte Betriebe auf: das Landhaus Sponsel-Regus in Heiligenstadt, den Hotel-Gasthof zum Storch in Schlüsselfeld und den Gasthof Zegasttal in Schwarzenbach am Wald.

Was muss ein Hotel tun, um sich für die vom ADAC und dem DEHOGA-Verband vergebene Urkunde samt Zertifizierungsschild zu qualifizieren?

Bettina Engel © Foto: ADAC



Bettina Engel Foto: Foto: ADAC



Bettina Engel: Es gibt eine Vielzahl an Kriterien, die die Betriebe erfüllen müssen. Die wichtigsten sind eine Deutsche Hotel-, G- beziehungsweise DTV-Klassifizierung; die kurzfristige Aufnahme motorradfahrender Gäste für eine Nacht, keine Betriebsferien während der Motorradsaison, ein diebstahlsicherer Stellplatz für Motorräder, eine Trockenmöglichkeit für nasse Monturen, Werkzeug sowie Schmier- und Pflegematerial, aktuelle Informationen über Werkstätten, Zubehörläden, Pannenhilfsdienste und ähnliches, umfangreiches Informationsmaterial für Biker wie Toureninfos, Werkstätten, Schlechtwetterprogramm und Fachzeitschriften, ein Speisenangebot im Betrieb und die Unterstützung im Pannenfall.

Wie fallen die Reaktionen der Motorradfahrer bisher aus?

Bettina Engel: Das Feedback der Biker, wie wir es auf Messen und Aktionstagen zum Thema "Motorrad" erfahren, ist durchweg positiv, wenn auch im Einzelnen schwer messbar.

HANS VON DRAMINSKI