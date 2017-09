Ein Viertel macht blau: Mini-Festival in der Forchheimer Innenstadt

Das nördliche Ende der Hauptstraße will zeigen, was in ihm steckt - vor 54 Minuten

FORCHHEIM - Am Samstag rückt das "Blaue Eck" in Forchheim erstmals in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das Areal am nördlichen Ende der Hauptstraße bietet ab 11 Uhr neben Kommerz vor allem Kultur und Kulinarisches. Bis 22 Uhr können Besucher ihr blaues Wunder erleben — sei es mit Blaubeertorte, Blauen Zipfeln oder Bluesmusik.

Ein Viertel macht blau: Karl Heilmann veranstaltet mit ganz vielen Nachbarn am nördlichen Ende der Hauptstraße einen blauen Samstag. Mit dabei ist auch Elke Zimmermann vom „Näh- und Woll-Laden“. © Udo Güldner



Ein Viertel macht blau: Karl Heilmann veranstaltet mit ganz vielen Nachbarn am nördlichen Ende der Hauptstraße einen blauen Samstag. Mit dabei ist auch Elke Zimmermann vom „Näh- und Woll-Laden“. Foto: Udo Güldner



"Wir wollen den Leuten etwas bieten, was sie im Zeitalter des Internets nur hier finden können. Eine ganz spezielle Mischung", sagt Karl Heilmann (67). Das hätte er sich nicht träumen lassen, dass "sein" Kiez ein solches Potenzial hat, sagt der frühere Textilhändler. "Allmählich bekomme ich fast Angst, wie viele kreative Köpfe auf engstem Raum angesiedelt sind." In einer Kaffeerunde gegenüber in Angelika Heims Töpfercafé "Himmel und Erde" kam die Idee auf: die vielen neuen Gesichter mit ihren Geschäftsideen an einen Tisch zu bringen, das Quartier bekannter machen, es zu beleben.

Tag für Tag kommen neue Beteiligte hinzu: die gerade eröffnete Weinstube von Sabine Dietz (Nr. 5). Das ehemalige Buchdrucker-Haus, aber auch der Näh- und Woll-Laden auf der anderen Straßenseite (Nr. 16), in dem Uwe Loos und Elke Zimmermann schon mal den Stoff besorgen, der dann mit heißer Nadel gestrickt wird. Wenn das Wetter mitspielt, kann das Open-Air-Ereignis im Schatten der "Blauen Glocke" stattfinden, in der Mathias Sell blaue Zipfel serviert. "Sonst ziehen wir uns in unsere Räumlichkeiten rund um den Platz zurück. Das wird dann noch gemütlicher."

Blaue Frisuren

Der Friseursalon "Schlenkrich hair style" (Nr. 6) bietet allen Mädchen "kostenlose Flechtfrisuren mit blauem Haarschmuck". Harald Kronauer hat im "United Empire" (Nr. 14) nicht nur blaue Kleidung im Regal. Musikalisch erwartet den Besucher viel Abwechslung. Für klassische Klänge von Antonio Vivaldi bis Lindsey Stirling sorgt Siglinde van de Klundert mit ihrer "Suzuki Streicherakademie" (Nr. 10) und einer blauen Geige.

In Nr. 12 hat Dennis Kobylinski sein Quartier aufgeschlagen. Mit Johannes Gerwin (Kontrabass) und Emma Deutsch (Violine) wird er ein Akustik-Trio auf die Bühne bringen. Sogar eine Coverband hat Karl Heilmann gefunden.

Erfrischungen wie eine blaue Bowle gibt es in der "Schuhschachtel" (Nr. 3). Am südlichen Ende mixt Ahmet Motor in seiner O.B.A. Cocktail Lounge (Nr. 13) noch mehr Farbe ins Glas von "Blue Caipirinha, Blue Sex on the Beach, Blue Pina Colada". Ab 20 Uhr spielen Musiker von Megafon eine Jam Session. In Nr. 11 gibt es noch 400 Quadratmeter Freifläche. Den leeren Raum nutzt Helmut Schnetzer für eine Kunstausstellung. Der Maler ist in den vergangenen Monaten ungeheuer kreativ gewesen.

Karl Heilmann will das Straßenfest klein halten, "damit es gemütlich bleibt". Dafür sorgt auch die bläuliche Beleuchtung, die heimelige Atmosphäre erzeugen soll.

UDO GÜLDNER