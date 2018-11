Ein Weihnachtsbaum für Tiere und ein Lagerfeuer im Schnee

Buntes Winterprogramm in der Umweltstation Lias-Grube Unterstürm - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - In der Umweltstation Lias-Grube werden im Winter 2018/2019 verschiedene Veranstaltungen für Klein und Groß angeboten.

So kann man sich ein romantisches Lagerfeuer im Schnee vorstellen. © Adrienne Friedlaender



Am Mittwoch, 12. Dezember, wird von 14 bis 16 Uhr ein Weihnachtsbaum für die Tiere geschmückt. Kinder erfahren, wie die Tiere die kalte Jahreszeit verbringen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren in Begleitung. Am Donnerstag, 24. Januar, heißt es von 10 bis 11.30 Uhr: "Schnullermäuse im Winter unterwegs". Die Kleinsten entdecken die Lias-Grube im Winter. Im Anschluss stärken sich alle mit Keksen und Getränken. Die Veranstaltung ist für Mütter und Väter mit Kindern unter drei Jahren. Krabbeldecke wäre gut.

Am Samstag, 2. Februar, wird von 15 bis 17 Uhr ein Winterfest in der Lias-Grube gefeiert. Eine Winterrallye sowie Spiel- und Bastelstationen laden zum Austoben ein. Am Lagerfeuer kann sich die Familie mit feuergebackenen Naschereien und heißen Getränken aufwärmen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Obstbäume richtig schneiden

Am Dienstag, 5. Februar, findet der VHS-Kurs "Winterzwerge" von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Die Kleinen können die winterliche Lias-Grube entdecken, sich am Feuer wärmen und herausfinden, wie die Tiere die kalte Jahreszeit verbringen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren in Begleitung gedacht. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule Forchheim/Eggolsheim.

Am Samstag, 23. Februar, findet von 9.30 bis 13 Uhr ein Obstbaumschnittkurs mit Obstbaumberater Christof Vogel statt. Wenn vorhanden, können Schnittwerkzeuge wie Gartenscheren oder Astschneider mitgebracht werden. Bitte an Arbeitskleidung denken. Die Veranstaltung für Erwachsene kostet 35 Euro inklusive Verpflegung.

Treffpunkt ist jeweils die Übersichtstafel mit der Gelbbauchunke am Eingang des Freigeländes. Der Eintritt kostet fünf Euro. Telefon-Infos (0 95 45) 95 03 99. E-Mail: info@umweltstation-liasgrube.de.