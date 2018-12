Der Winter hält Einzug im Landkreis Forchheim! Vom Skifahren in der Region bis hin zu Anlaufpunkten bei Schlechtwetter: Das Team der Nordbayerischen Nachrichten offenbart seine persönlichen Ausflugstipps für die kalte Jahreszeit.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags brach ein Feuer im Anbau eines Wohnhauses in Kersbach aus. Feuerwehren aus der näheren Umgebung hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, doch es entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Die Brandursache ist noch völlig unklar, die Kripo ermittelt.

150 Jahre ist die Feuerwehr Forchheim 2018 alt geworden. Zum Schluss gab es eine große Feier mit 300 Gästen in der Jahnhalle...

Ein eisiger Wind wehte bei der ersten Lichterprozession in der Fränkischen Schweiz zum Auftakt der Ewigen Anbetungen im Pfarrdorf Wichsenstein. Es war daher gar nicht so einfach für die freiwilligen Helfer der Pfarrei St. Erhard die knapp 1000 Wachslichter an den Straßenrändern entlang des Prozessionswegs und auf dem Wahrzeichen des Gößweinsteiner Ortsteils, dem Wichsenstein, rechtzeitig vor Prozessionsbeginn alle anzuzünden.