Einblick in die Welt von Siemens in Forchheim

Andreas Düngfelder stellt Angiographie-Geräte ein

FORCHHEIM - Andreas Düngfelder aus Oesdorf arbeitet bei Siemens in Forchheim. Die NN durften ihm über die Schulter schauen.

Ab und zu schaut das „Testbild“ Andreas Düngfelder vom Bildschirm aus über die Schulter: Hier bringt er das Messgerät für die Strahlungsstärke in Position. © Fotos: Martin Regner



Andreas Düngfelder war schon in Abu Dhabi, Griechenland, Spanien, Frankreich und Ungarn im Krankenhaus. Das liegt aber nicht daran, dass er so viel krank ist: Düngfelder tüftelt für die Forchheimer Medizintechniksparte von Siemens in aller Welt Angiographie-Geräte zusammen. Damit lassen sich – so ähnlich wie die Knochen beim Röntgen – die menschlichen Blutgefäße abbilden.

Die Bilder, die mit den technisch aufwändigen Geräten hergestellt werden, faszinieren auf den ersten Blick: Farbig, dreidimensional und in jede beliebige Richtung drehbar baut sich vor dem Betrachter eine Computeranimation zum Beispiel von der Bauchaorta auf, die unmittelbar vor der Wirbelsäule verläuft. Alle ihre Verästelungen, die etwa in die Leber und in die Nieren führen, werden sichtbar. Das gilt auch für krankhafte Veränderungen der Hauptschlagader und genau darum, diese zu entdecken und zu therapieren, geht es bei der Angiographie.

700 Prüfschritte

Doch bevor es soweit ist, muss die Durchleuchtungsapparatur erst einmal funktionieren. Dazu reist Andreas Düngfelder für eine Woche im Monat in Krankenhäuser im Ausland und setzt dort die gerade von speziell geschulten Monteuren zusammengebauten neuen Geräte in Betrieb. Denn wenn die Monteure gehen, bleiben für Düngfelder immer noch rund 700 Handgriffe und Prüfschritte zu tun, bis der erste Patient durchleuchtet werden kann.

Es gilt zum Beispiel, die Strahlungsstärke einzustellen oder das Durchleuchtungsfeld exakt zu justieren. „Systemprüfer und -inbetriebnehmer“ lautet deswegen seine etwas sperrige Berufsbezeichnung.

Englisch reicht völlig aus

Die Frage, ob er bei seinen Touren in aller Herren Länder nicht unglaublich viele Sprachen sprechen muss, beantwortet der Oesdorfer: „Mein Englisch reicht in den meisten Fällen völlig aus. Wo man sich mit Englisch am schwersten tut, ist aber ausgerechnet Großbritannien selber.“ Denn dort trifft Düngfelder auf Muttersprachler, die regionale Dialekte pflegen, die vom Lehrbuch-Englisch doch deutlich abweichen.

Die restlichen drei Wochen des Monats verbringt Andreas Düngfelder am Forchheimer Siemens-Standort in einer von zahlreichen Fertigungskojen. „Die sind bloß nicht zum Schlafen da, sondern zum Arbeiten“, erklärt Markus Kornetzky, der für Prozessoptimierungen in der Forchheimer Fertigung und Logistik zuständig ist. Auch hier werden bildgebende Medizingeräte montiert und geprüft.

„Nach den Monteuren bin ich der erste, der Strom drauf gibt. Dann wird justiert, eingestellt und die Software aufgespielt“, informiert Düngfelder. Bevor er sich an die Arbeit machen kann, muss der Oesdorfer sicherstellen, dass seine Kleidung nicht elektrostatisch aufgeladen ist. Dazu dienen ein Messgerät am Eingang zur Fertigungshalle.

Film vom Herzen

Im Krankenhaus arbeiten mit den von Düngfelder in Betrieb gesetzten Geräten Fachmediziner wie Kardiologen, Radiologen und Chirurgen, die damit zum Beispiel den Weg eines in die Blutgefäße eingeführten Katheders live auf einem Bildschirm nachverfolgen, Gefäßverschlüsse auffinden oder einen Film vom schlagenden Herzen eines Patienten anfertigen können.

Andreas Düngfelders Herz schlägt in seiner Freizeit am meisten für Musik: Der junge Mann, der morgens für gewöhnlich schon um 5 Uhr aufstehen muss, spielt abends und am Wochenende bevorzugt Schlagzeug in der Band „Essig & Öl“, die auch regelmäßig auf dem Forchheimer Annafest zu hören ist.

