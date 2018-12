Einbrecher erbeuten Schmuck

Glastüre mit Stein eingeworfen - Kripo Bamberg ermittelt und sucht Zeugen - vor 25 Minuten

LANGENSENDELBACH - Einbrecher sind am Montag in ein Einfamilienhaus in Langensendlbach eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Die Kripo Bamberg ermittelt und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Über eine eingeschlagene Glastüre haben sich die Einbrecher (Symbolbild) Zugang in das Haus verschafft. © dpa



Im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr bis 19.30 Uhr warfen die Täter an dem Haus im Meisenweg eine Glastür ein und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und entkamen schließlich mit Schmuckstücken von bislang unbekanntem Wert. Durch ihr Vorgehen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen am Montag, zwischen 7.45 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Meisenweg in Langensendelbach aufgefallen sind. Die Kripo ist erreichbar unter Telefon (0951) 9129-491.