Einbrecher in Neunkirchen unterwegs

Täter dringen durchs Kellerfenster in Wohnhaus ein - vor 2 Stunden

NEUNKIRCHEN - Einbrecher sind am Samstag in ein Wohnhaus in Neunkirchen eingestiegen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 14 Uhr und 22 Uhr zertrümmerten die Einbrecher am Samstag das Glas eines Kellerfensters bei dem Einfamilienhaus im Tennenbachweg und drangen in das Gebäude ein.

Anschließend durchwühlten die Täter sämtliche Wohnräume bevor sie nach ersten Ermittlungen ohne Beute flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro, schätzt die Polizei.

Symbolfoto. © Daniel Maurer/dpa



Der Kriminaldauerdienst aus Bamberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge nimmt die Kripo Bamberg unter Telefon (0951) 9129-491 entgegen.

