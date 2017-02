Einbrecher klauen in Thurn Schmuck

THURN - Bislang Unbekannte sind am Samstagabend über eine Terrassentür in ein Wohnanwesen im Gemeindeteil Thurn eingebrochen. Sie hatten es dabei offenbar auf Schmuck abgesehen. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Die Täter hebelten nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zwischen 18 Uhr und 19 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Zweifamilienhaus in der Straße „In der Reuth“. Im Haus wurden sie fündig. Sie entwendeten Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Beim Einbruch und der Suche im Haus nach Wertsachen verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Die Kripo sucht Zeugen

Wer hat am Samstag, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, in der Straße „In der Reuth“ verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge gesehen? Wem ist vor der genannten Tatzeit in Thurn etwas Verdächtiges aufgefallen, das im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (09 51) 91 29-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.

