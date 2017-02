Einbrecher zetrümmern Terrassentür

Mit Gewalt in Haus eingedrungen und Geld und Schmuck geklaut - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-BURK - Schmuck und Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages haben unbekannte Einbrecher am Montagabend aus einem Wohnhaus in der Straße Am Regelsberg entwendet. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise.

Zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr, so die bisherigen Ermittlungsergebnisse, suchten die Unbekannten das Einfamilienhaus in der Straße Am Regelsberg auf, zertrümmerten das Glas der Terrassentüre und stiegen so in das Haus ein.

Im Gebäude durchwühlten die Einbrecher die Wohnräume und erbeuteten mehrere Schmuckstücke sowie den Bargeldbetrag. Anschließend entkamen sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Verdächtige Fahrzeuge?

Einbrecher durchwühlten ein Haus in Höchstadt. Das Foto ist ein Symbolbild, das mit dem tatsächlichen Einbruch nichts zu tun hat. © Colourbox.com



Einbrecher durchwühlten ein Haus in Höchstadt. Das Foto ist ein Symbolbild, das mit dem tatsächlichen Einbruch nichts zu tun hat. Foto: Colourbox.com



Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge unter Telefon (09 51) 91 29-4 91 entgegen.

nn