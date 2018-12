Einbruch im Forchheimer Königsbad: 20.000 Euro Schaden

Polizei löste Fahndung mit Hubschrauber und Hundeführern aus - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Zum Einbruch ins Königsbad am Wochenende hat die Polizei neue Details genannt. Der oder die Täter seien dabei äußerst rabiat vorgegangen: Allein der Sachschaden an den Kassenautomaten, die aufgebrochen wurden, liegt bei 20.000 Euro.

Einer oder mehrere Täter sind vor ein paar Monaten bereits ins Königsbad eingebrochen und haben gezielt die Kassenautomaten im Foyer angegangen. Foto: königsbad



In einer Pressemitteilung erklärt die Polizei, was in der Nacht zum Sonntag im Königsbad passiert ist: Demnach seien ein oder mehrere Täter eingebrochen und haben gezielt die Kassenautomaten im Foyer angegangen. Wie sie ins Gebäude gekommen sind, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so ein Beamter der Polizeiinspektion Forchheim.

Die Kassenautomaten jedenfalls wurden unter Verwendung von Werkzeug aufgebrochen und dadurch massiv beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. "Der oder die Täter haben ganz schön gewütet", sagte der Beamte auf Nachfrage. Gebracht hat es nicht viel: Lediglich 50 Euro Bargeld war die Beute.

Da die Tat möglicherweise erst kurz vor der Entdeckung - eine Putzfrau hatte gegen 5 Uhr morgens die Verwüstung im Foyer entdeckt - verübt wurde, waren in die Suche nach dem oder den Tätern neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihund sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die unmittelbare Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.

So sucht die Polizei nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unterdessen laufe der Betrieb im Königsbad normal weiter, erklärt Walter Mirschberger. Er ist bei der Stadt Forchheim für das Königsbad zuständig und merkt an: "Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir im Königsbad ungebetenen Besuch bekommen haben." Um das zu vermeiden, solle der Einbruchschutz verbessert werden. "Keine Frage, wir werden da Sicherungsmaßnahmen ergreifen werden", sagt er.

Jana Schneeberg Nordbayerische Nachrichten Forchheim-Ebermannstadt E-Mail