Einbruch in Forchheimer Elektro-Markt: Mehrere zehntausend Euro Schaden

Täter in der Nacht zu Freitag eingebrochen - Kripo Bamberg ermittelt - vor 26 Minuten

FORCHHEIM - Auf Elektronikartikel hatten es bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden am Freitag beim Einbruch in einen Elektro-Markt im Forchheimer Süden abgesehen. Die Kripo Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Elektro-Markt in der Hafenstraße in Forchheim-Süd ergaunert. Die Kripo Bamberg ermittelt. © dpa



Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Elektro-Markt in der Hafenstraße in Forchheim-Süd ergaunert. Die Kripo Bamberg ermittelt. Foto: dpa



Zwischen 1.10 Uhr und 2.10 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster des Marktes in der Forchheimer Hafenstraße ein. Im Gebäude entwendeten die Täter aus mehreren aufgebrochenen Schränken zahlreiche Tablets, Notebooks und Smartphones.

Anschließend ergriffen die Unbekannten mit ihrer Beute im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro die Flucht. Die Beamten des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte bei der Kripo in Bamberg haben die Ermittlungen übernommen und hoffen nun auf Hinweise.

Zeugen, die in der Nacht zum Freitag Verdächtiges im Bereich des Elektromarktes in der Hafenstraße gemacht haben, können sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer (09 51) 91 29-4 91 melden.