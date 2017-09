Einbruch ins Sportheim in Gasseldorf

Täter warfen Scheibe ein - Zeugen werden gesucht - vor 10 Stunden

GASSELDORF - In der Nacht zum Montag ist in das Sportlerheim in der Leinleiterstraße in Gasseldorf eingebrochen worden.

Die bislang unbekannten Täter warfen eine Scheibe an der Umkleidekabine ein und betraten so das Gebäude des Sportlerheims in Gasseldorf.

Symbolbild © Symbolfoto



Symbolbild Foto: Symbolfoto



Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen vermutlich nichts. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon (09194)73880.

nn