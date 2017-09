Einbruch ins Weilersbacher Feuerwehrhaus: Täter gestört

Geräte im Wert von 8000 Euro entwendet - aber nicht mitgenommen - vor 4 Stunden

WEILERSBACH - In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in das Feuerwehrhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Gezielt klauten sie einen Akku-Spreizer mit Ladegerät und drei Akkus aus einem Feuerwehrauto - mussten dann aber ohne ihre Beute flüchten.

Das Diebesgut im Wert von rund 8000 Euro legten die Täter laut Polizei hinter dem Gebäude ab, um es später mitzunehmen. Die Beamten vermuten aber, dass die Einbrecher gestört wurden – und so letztlich ohne ihre Beute das Weite suchten.

Der angerichtete Sachschaden beträgt zirka 50 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Telefonnummer 09194-73380.