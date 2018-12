Eine Krone für den Fränkische Schweiz Tourismus

Bewerbung für Tourismuspreis noch bis 13. Januar möglich - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz, Sparkasse und Landkreis Forchheim haben den neuen Tourismuspreis „TourismusKrone“ ausgeschrieben. Noch bis zum 13. Januar läuft die Bewerbungsfrist.

Die Ruine Neideck ist das Postkartenmotiv der Fränkischen Schweiz. © Ralf Rödel



Die Ruine Neideck ist das Postkartenmotiv der Fränkischen Schweiz. Foto: Ralf Rödel



Wer kann mitmachen und auf den Preis hoffen? Es geht um Betriebe, die einen sogenannten „Leuchtturm-Betrieb“ darstellen, und zwar nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft und der als Aushängeschild für den Tourismus in der Region gelten kann. Zum anderen wird ein Betrieb oder eine Person gesucht, die eine touristische Idee hat, die mit dem Preisgeld von 5000 Euro umgesetzt werden kann.

Die Bewerbung ist per Internet möglich unter www.tourismuskrone.de

Fragen beantwortet Sandra Schneider, Leiterin der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz, Telefon (09191) 86-1054; E-Mail: info@fraenkische-schweiz.com