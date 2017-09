Eine neue Ära in der Grundschule Kersbach

FORCHHEIM-KERSBACH - Limette, Brombeere, Tanne und Türkis: Wenn die Kersbacher Schüler heute ihre neue Schule zum ersten Mal betreten, dürfen sie sich auf ein nagelneues lichtdurchflutetes Schulhaus freuen, dessen Farbkonzept sich konsequent durchzieht.

Frisches Limettengrün herrscht in diesem Schulzimmer vor. Alle Klassenzimmer sind dabei unterschiedlich gestaltet. Große Fenster garantieren viel Licht. Im Außenbereich wurde am gestrigen Montag noch eifrig gearbeitet.



Mit einem sanften Surren schnurrt die Glas-Jalousette, die die Schulküche abtrennt, nach unten und gibt den Blick auf gelbe Stachelbeeren, rote Zwiebeln und rote Paprikaschoten frei: "Gesunde Ernährung wird hier groß geschrieben, das wollen wir auch mit den Motiven deutlich machen", sagt Hochbauamts-Chefin Sigrun Wagner beim Rundgang durch die neue Schule.

"In den nächsten Stunden wird hier noch ordentlich Gas gegeben, das wird sportlich", sagt Wagner mit einem Blick ins Atrium. Das ist lichtdurchflutet, die Sonne blinzelt durch riesige Dachfenster in den Innenraum, der erste Stock des Schulhauses mutet wie eine Galerie an, von der Decke baumeln riesige Energie-Sparlampen, die wie Ufos aus einer fernen Galaxie ausschauen.

Klo in Brombeer und Limette

Der Fußboden auf den Fluren ist mit großformatigen Fliesen, die Böden in den Klassenzimmern sind mit dunklem Stäbchenparkett verlegt. Auch auf den Toiletten ist das Farbkonzept präsent: Brombeer und sonnengelb ist das Mädels-Klo, die Jungen-Toilette strahlt in blau und Limette, für die Erstklässler wurde das Urinal kindgerecht "tiefer gelegt".

Hochbauamts-Leiterin Sigrun Wagner begutachtet die Küche der Kersbacher Schule. Die Jalousette, die den Küchenbereich abtrennt, ist mit bunten Früchten bedruckt.



Bereits am Samstag waren die Klasslehrer in ihrem neuen Domizil und haben in den Klassenzimmer bereits die Stühle gruppiert. In einem Zimmer sprießen Grünpflanzen auf der Fensterbank und flattern Schmetterlinge auf den Fensterscheiben.

Schule als Wohlfühlort

Apropos Fensterscheiben: Bodentief sind die Fenster, die viel Licht in die Räume lassen. Einigen Fenstern sind fest verankerte Lamellen vorgesetzt: "Dadurch kann das Fenster auch über Nacht zum Lüften geöffnet bleiben und kann schöne kühle Luft in die Räume strömen", freut sich Wagner. Die Hochbauamtschefin, die immer ein wachsames Auge darauf hat, dass Kosten und Nutzen sich die Waage halten, freut sich über "die Punktlandung" in Kersbach: Will heißen: "Wir sind komplett im Kostenrahmen und im Zeitplan geblieben", so Wagner. Mit 6,3 Millionen Euro schlägt der Neubau der Kersbacher Schule zu Buche.

Wohlfühlen, dass sei ganz wichtig für die Abc-Schützen und Grundschüler, "wir schaffen hier ein zweites Zuhause für die Kinder". Schließlich sei es nicht mehr so wie früher, dass die Grundschüler nach der vierten Stunde gegen halb zwölf nach Hause gingen. "Wir bauen für Kinder und gestalten Schule als Lebensraum".

BIRGIT HERRNLEBEN (Text) UND ROLAND HUBER (Fotos)