Einfälle zu jeder Tages- und Nachtzeit

Der Forchheimer Poetry Slammer Lennart „Lenny“ Kreuz schreibt seine Texte spontan nieder - vor 10 Minuten

FORCHHEIM - Es war sein erster Poetry Slam überhaupt. Und Lennart „Lenny“ Kreuz (18) hat ihn völlig überraschend gewonnen. Dabei hatte er gar nicht vor, am Dichterwettstreit im Jungen Theater teilzunehmen. Wir haben den Nachwuchsdichter zu Hause besucht.

Lennart „Lenny“ Kreuz mit seinem Büchlein, in das er rund um die Uhr seine Gedanken und Einfälle zu Papier bringt. Seine Texte haben Tiefgang. Mit ihnen will er beim Zuhörer etwas bewirken. © Foto: Udo Güldner



Lennart „Lenny“ Kreuz mit seinem Büchlein, in das er rund um die Uhr seine Gedanken und Einfälle zu Papier bringt. Seine Texte haben Tiefgang. Mit ihnen will er beim Zuhörer etwas bewirken. Foto: Foto: Udo Güldner



Vor einem Jahr fahren Lenny und seine Eltern in den Skiurlaub. Während andere Jugendliche in seinem Alter an elektronischen Geräten aller Art die Zeit bis zum Ziel überbrücken, hält Lenny ein Notizbuch in Händen.

Sein Schulfreund Nils Rödel hat es ihm zum Geburtstag geschenkt und ihn animiert, die leeren Seiten mit kurzen Erzählungen zu füllen.

Seither hat er das Büchlein nur noch selten aus der Hand gelegt. Sogar in der Schule fällt ihm etwas ein, das er sofort zu Papier bringt. „Selbst wenn ich dafür, wie von meiner Englischlehrerin, einen Verweis bekommen habe. Mein Deutschlehrer fand es hingegen cool.“

Einträge in Tagebuch

Es ist eine Art literarisches Tagebuch daraus geworden – voller geheimnisvoller Einträge, die außer Lenny kaum einer kennt. „Ich hatte nicht gedacht, dass es einer liest.“ Angefangen hat alles recht spielerisch bereits in der Grundschule, als er als Drittklässler sein erstes Buch begann. „Ich schaffte 30 Seiten einer Science Fiction- und Fantasy-Geschichte.“

Die Faszination des Fantastischen hat ihn danach nicht mehr losgelassen. Besonders die geheimnisvolle Welt „Zamonien“, die Walter Moers in einem Roman-Zyklus ausgebreitet hat, beeindruckte Lenny.

Ein Eigenbrötler ist der Jugendliche, der zum Ausgleich mit seinem Kumpel Florian Popp bei einer Parkours- und Free-Running-Gruppe des 1. FC Burk seine hindernisreiche Heimatstadt akrobatisch-kreativ erkundet, dabei nicht geworden. Aber vielleicht hängen Bewegungs- und Schreibfluss ja in irgendeiner Form zusammen.

Vom Schulfreund angemeldet

„Als Zuschauer war ich schon öfter mit meiner Freundin bei Poetry Slams“, so der Ehrenbürg-Gymnasiast. Für seinen großen Auftritt, den ihm sein Schulfreund Lukas Dehmel eingebrockt hatte — „er hatte mich ohne zu fragen einfach angemeldet“ — verfasste Lenny seine „Utopie im Kaffee“.

Dabei saß er, wie so oft, in einem Café. „Mich inspiriert die Atmosphäre dort.“ Beim Blick in die Tasse sah er eine ideale, dabei aber unglaublich langweilige Welt inmitten der braunen Brühe. „Das erfundene Königreich heißt nicht ohne Grund Ödland.“ Die literarische Lösung: Mit einem Schluck war alles weg.

Beim Poetry Slam war Lenny zuerst nicht aufgeregt, als er dann aber auf der Bühne stand, „da zitterten mir die Beine, und ich habe mich zweimal versprochen“.

Auf den mit feinzieselierter Miniaturschrift bedeckten Seiten erzählt Lenny in spontaner Prosa von phantastischen Welten. Nur selten brauchen seine Gedanken einige Tage, um dem Fineliner zu entströmen.

„Oft sitze ich da und schreibe in einer halben Stunde alles nieder.“ Die Geschichten ereilen ihn beinahe überall und zu jeder Tag- und Nachtzeit. Später will Lenny Design studieren. „Irgendetwas mit Zeichnen, das macht mir sehr viel Spaß.“

Wie zum Beweis hängen in der elterlichen Wohnung zahllose Doodles, die unterstreichen, was seine Mutter Natalie betont: „Er ist durch und durch ein Künstler.“

Wenig Zeit zum Lesen

Fürs Lesen bleibt Lenny im Moment jedoch wenig Gelegenheit. Das liegt einerseits am unmittelbar bevorstehenden Abitur und der Zeit, die Lenny mit Freunden verbringt. Andererseits daran, dass die literarischen Ideen nur so aus ihm heraussprudeln. Derzeit schreibt er an seinem ersten „abendfüllenden“ Buch. „Die ersten 100 Seiten von „Die denkenden Berge von Pazaffalus“ sind bereits fertig.“

Wer Lenny Kreuz live erleben möchte, kann am 24. Januar 2017 um 20 Uhr in das „Omega Erlangen“ (Michael-Vogel-Straße, 1G). Dort tritt er an der Seite des Forchheimers Michi Graul und anderer Dichter beim „Revolte Poetry Slam“ auf.

UDO GÜLDNER