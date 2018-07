Einkaufsnacht: Forchheim shoppt bei lauen Temperaturen

"Sungarden 11" sorgten für musikalische Unterhaltung der Besucher - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Bei gutem Wetter hat die Lange Einkaufsnacht zahlreiche Besucher in die Forchheimer Innenstadt gelockt. Die teilnehmenden Geschäfte ließen sich allerlei Aktionen einfallen: Von Musik über Buchlesungen bis hin zu Rabatten reichte die Palette. Knotenpunkt des Abends war die Apothekenstraße, in der die Band "Sungarden 11" aufspielte.

Bilderstrecke zum Thema

Am Freitag wurde die Forchheimer Innenstadt zur Flaniermeile - und zwar über Ladenschluss hinaus. Bei Live-Musik der Band "Sungarden 11" konnten die Besucher dank verlängerter Öffnungszeiten in aller Ruhe durch die Geschäfte bummeln. Manch einer nutzte das bunte Treiben, um mitten in der Fußgängerzone mit einer Tanzeinlage zu begeistern.