Einsamer Nikolaus sorgt in Kersbach für Rätselraten

KERSBACH - Ein einsamer Nikolaus am Straßenrand in Kersbach sorgt für Rätselraten. Die NN-Redaktion nimmt Hinweise entgegen.

In Kersbach hat sich der Nikolaus verlaufen. Foto: Margret Veen



NN-Leserin Margret Veen arbeitet bei der "Bäckerei Werner" in Kersbach und damit an der zentralen Schaltstelle für alle Neuigkeiten im Forchheimer Stadtteil, wie sie sagt. Dennoch ist bisher unbekannt, woher der einsame Nikolaus am Straßenrand stammt.

Der Mann im roten Mantel fristet sein Dasein im Kreuzungsbereich Kersbacher Straße/Gosberger Straße. Auch der Redaktion der Nordbayerischen Nachrichten ist unbekannt, ob sich der Nikolaus in Kersbach einfach nur verlaufen hat oder an Ort und Stelle seit seinem Dezember-Einsatz in einen Sitzstreit getreten ist. Die Redaktion ist für Hinweise dankbar.

Das Sondereinsatzkommando "Ho, Ho, Ho" ist telefonisch unter (09191) 722020 oder per E-Mail unter redaktion-forchheim@pressenetz.de erreichbar.

