Einsatz am Main-Donau-Kanal wegen Ölfilm

Freitagabend dünnen Streifen gesichtet — Zeugen gesucht - vor 9 Stunden

FORCHHEIM - Vergangenen Freitagabend ab 18.30 Uhr hatten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Polizei und zuständigen Ämtern fast drei Stunden lang einen Einsatz am Main-Donau-Kanal wegen eines dünnen Ölfilms auf dem Wasser. Die Wasserschutzpolizei geht einigen Hinweisen auf den unbekannten Verursacher nach und sucht noch Zeugen.

Dieses Symbolbild entstand 2015 bei einem Ölfilm auf dem Europakanal bei Erlangen. Von dem Einsatz in Forchheim gibt es kein Bildmaterial. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Forchheimer Feuerwehr war von einem Bürger auf den Ölfilm aufmerksam gemacht worden, erklärte gegenüber unserer Redaktion Elmar Mackert, stellvertretender Leiter der Wasserschutzpolizei Bamberg. Das Öl verteilte sich auf einen schmalen Streifen, etwa ein bis zwei Meter breit und immer wieder unterbrochen, so Mackert. Der Streifen zog sich in etwa von der lila Brücke flussabwärts bis zur Schleuse.

Ganz offensichtlich, sagt der Vertreter der Polizei, kam das "sehr leichte" Öl aus dem Nebengewässer Trubbach, wo es ebenfalls festgestellt wurde: "Die Schifffahrt können wir damit zweifelsfrei als Verursacher ausschließen", so Mackert.

Nicht beseitigt

Der dünne Ölfilm wurde letztlich nicht beseitigt. Das erledige die Natur, so der Polizist in Übereinstimmung mit dem Forchheimer FFW-Kommandanten Jürgen Mittermeier. Die FFW-Kräfte aus Forchheim, Buckenhofen und Hausen haben sich mit dem THW an der Ausleuchtung des Kanals und an der Identifizierung des Ölfilms beteiligt, letztlich aber nicht eingegriffen.

Die Schifffahrt auf dem Kanal wurde dafür kurzzeitig gesperrt. Zur Unterstützung war auch das Wasserwirtschaftsamt Kronach hinzugerufen worden. Die Wasserschutzpolizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (09 51) 91 29-5 90.

