Einsatzkräfte sperren Supermarkt in Forchheim ab

Defekte Kühlanlage: Mitarbeiter klagten über Schwindelgefühl - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Gegen acht Uhr am Montagmorgen ist der Notruf eingangen: Mitarbeiter der Rewe-Filiale am Forchheimer Paradeplatz hatten über Übelkeit und Schwindel geklagt. Vermutlich sind austretende Stoffe an einer Kühlanlage des Supermarktes dafür verantwortlich.

Die Einsatzkräfte befinden sich vor Ort. Foto: ROLAND HUBER



Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind momentan noch vor Ort, der Supermarkt ist abgesperrt. Laut eines Polizeisprechers sorgte offenbar ein Defekt an einer Kühlanlage dafür, dass "Stoffe" ausgetreten waren, die momentan noch nicht genau identifierzbar sind. Die Ermittlungen dazu laufen.

Acht bis neun Supermarkt-Mitarbeiter hätten jedenfalls, so der Sprecher, Symptome wie Schwindelgefühl und Übelkeit gezeigt. Sie befänden sich derzeit in Behandlung. "Im Moment gehen wir davon aus, dass nur die Rewe-Räumlichkeiten betroffen und keine mutmaßlich schädliche Stoffe nach außen gelangt sind."

Weitere Infos folgen.