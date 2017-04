Einstige Mülldeponie: Forchheim muss Altlasten entsorgen

Kosten für die Stadt werden auf mindestens 134.000 Euro geschätzt - 11.04.2017 15:00 Uhr

FORCHHEIM - Die Stadt hat in den 1960er und 1970er Jahren im Forchheimer Norden Mülldeponien betrieben. Jetzt müssen die Altlasten beseitigt werden.

Als frühere Betreiberin der ehemaligen Mülldeponie ist die Stadt Forchheim in der Pflicht, die Altlasten im Boden und im Wasser sanieren. (Symbolbild) Foto: dpa



Es geht um das Dreieck zwischen Bahnlinie und A73 nördlich des städtischen Kompostplatzes. Im städtischen Fachplan Altlasten ist das Grundstück eingetragen. Das Wasserwirtschaftsamt hat auf Betreiben des Landratsamtes ein Sachverständigenbüro beauftragt, sich den Boden genauer anzusehen.

Bei den vorbereitenden Untersuchungen haben die Experten zum Teil deutlich erhöhte Schadstoffkonzentrationen festgestellt. Wie es in der Beschlussvorlage der Verwaltung heißt, geht es unter anderem um Blei, Kupfer, Zink, Barium, Antimon, Zinn und Mineralölkohlenwasserstoffe.

Als frühere Betreiberin der Mülldeponie ist die Stadt nun in der Pflicht, die Altlasten im Boden und im Wasser so zu sanieren, dass weder Gefahren noch Belastungen mehr drohen. Also müssen detaillierte Untersuchungen angestellt werden. Das Sachverständigenbüro, das schon die Erstuntersuchung durchgeführt hat, schätzt die Kosten auf etwa 134.000 Euro. Dazu kommt dann noch die Sanierung.

Die gute Nachricht: Die gemeinsame Gesellschaft der Bayerischen Wirtschaft und des Freistaats Bayern (GAB mbh) stellt für solche Untersuchungen und Sanierungskonzepte einen Fördertopf zur Verfügung. Forchheim hat bereits grünes Licht bekommen, aus dem Topf schöpfen zu dürfen.

Fazit: Die Stadt wird die 134.000 Euro zahlen müssen und dann noch maximal 66.000 Euro, alle weiteren Kosten zahlt die GAB. Für dieses Vorgehen gab es von den Stadträten des Planungsausschusses grünes Licht.

bm