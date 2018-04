Einwohnermeldeamt: Bürger stehen Schlange

Chronischer Personalmangel ist der Grund - Eingeschränkte Öffnungszeiten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das Einwohnermeldeamt in der Sattlertorstraße leidet dermaßen an Personalmangel, dass die Öffnungszeiten seit geraumer Zeit stark eingeschränkt wurden. Die Folge: Die Schlange der "Kunden" zieht sich bis auf die Straße hinaus.

Gestern Nachmittag standen die „Kunden“ am Einwohnermeldeamt in der Schlange bis auf die Sattlertorstraße. © Roland Huber



"Eingeschränkte Öffnungszeiten" heißt: Das Amt hat von Montag bis Mittwoch sowie am Freitag nur noch von 10 bis 12 Uhr geöffnet, am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Wer also seinen Ausweis verlängern will oder eine andere Personenstandsveränderung erledigen möchte und berufstätig ist, tut sich ohnehin schwer, eine passende Gelegenheit für den Gang aufs Amt zu finden. Dazu kommt nach Angaben der städtischen Pressestelle, dass das Einwohnermeldeamt unter der Grippewelle zu leiden hatte.

Aufgrund des hohen Krankenstandes sei "vieles liegen geblieben", was jetzt aufgearbeitet werden muss. Im Übrigen bestehe chronischer Personalmangel. Deswegen werde eine neue Stelle fürs Einwohnermeldeamt ausgeschrieben. Teilweise arbeitete zuletzt nur eine einzige Mitarbeiterin in dem Schalterraum in der Sattlertorstraße. Seit einigen Tagen ist eine weitere Person dazugekommen, die aber erst eingearbeitet werden muss, wie die Pressesprecherin der Stadt erklärt. Deswegen werde es auch in den nächsten Wochen noch "bei den eingeschränkten Öffnungszeiten bleiben müssen".

ULRICH GRASER