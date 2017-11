Eisenbahn-Ausstellung: Volle Fahrt voraus

Beliebte Schau startet am 2. Dezember - 24.11.2017 18:35 Uhr

FORCHHEIM - Es ist jedes Jahr das Gleiche, aber auf keinen Fall dasselbe: Die Modellbaufreunde sind gerade dabei die Eisenbahn-Ausstellung in der Kaiserpfalz aufzubauen. In diesem Jahr heißt das Motto: "Feuer, Rauch und Wasser erleben."

Die Eisenbahn-Ausstellung in der Forchheimer Kaiserpfalz lockt jedes Jahr viele Besucher an. Die Kleinen, aber auch die Großen sind begeistert, weil die Modellbaufreunde sich immer wieder etwas Neues ausdenken. © Archivfoto: Rödel



Auf der riesigen Modellanlage im Erdgeschoss der Kaiserpfalz gibt es unter anderem ein brennendes Haus, Feuerwehr- und THW-Züge fahren. Außerdem ist die Burg Neideck mit einem Strandcafé zu sehen. Wer denkt dass sei eine kreative Umwandlung des Kaiserstrandes auf der Forchheimer Bastion, der wird vielleicht nicht ganz falsch liegen. Die Eisenbahnfreunde setzen sich jedes Jahr mit den aktuellen Geschehnissen im Landkreis auseinander, setzen sie dann mit viel Fantasie auf ihrer Modellanlage um. Natürlich ist vor allem für Kinder etwas geboten. Zum Beispiel eine Märklin H0-Anlage zum Selbstfahren; ein Playmobil-Spielfeld mit Feuerwehrstation, Kinderklinik, Hubschrauber und Rettungswagen und eine Brio-Holzeisenbahn mit Feuerwehrzug und Feuerwehrstation. Jeden Sonntag besucht das Feuerwehr-Maskottchen der Kinderfeuerwehr Buckenhofen die Kaiserpfalz.

Besucher dürfen auch ihre eigenen LGB/Piko-Fahrzeuge mitbringen und auf den Gleisen fahren lassen. Auch die Digitalkamera darf eine Runde drehen. In den Vitrinen werden Fotos, Fahrzeuge und historische Löschexponate ausgestellt.

Zu sehen ist die Ausstellung ab Samstag, 2. Dezember, bis zum 6. Januar. Montag bis Freitag ist von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Wochenende kann man die Eisenbahn-Schau zwischen 13 und 18.30 Uhr besuchen. Am 24., 25., 31. Dezember, und am 1. Januar bleibt die Pfalz zu.

Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro (gültig für das gesamte Museum), Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts.