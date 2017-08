Eisenbahnbrücke: Gegen Ampel und Verkehrsschild

FORCHHEIM - Unfallschwerpunkt Eisenbahnbrücke: Dort kam es am Mittwoch gleich zu zwei Verkehrsunfällen.

Der Fahrradausflug endete im Klinikum. © www.colourbox.de



Am Mittwochmorgen befuhr eine 25-jährige Honda-Fahrerin die Bayreuther Straße und bog an der Kreuzung zur Hainbrunnenstraße nach links in Richtung Eisenbahnbrücke ab. Die Frau lenkte dabei zu stark ein und geriet in den stehenden Gegenverkehr. Bevor die Pkw-Fahrerin mit einem 46-jährigen Fahrer eines Fords zusammenstieß, fuhr die Frau gegen die Ampelanlage und prallte an das daran befestigte Verkehrsschild. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10000 Euro. Verletzt wurde niemand.

An der gleichen Stelle kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall. Eine 19-jährige Fahrschülerin kam mit ihrem Motorrad während des Abbiegens gegen den Bordstein und stürzte. Die junge Frau musste mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche vom Rettungsdienst ins Klinikum Forchheim gebracht werden.