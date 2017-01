Unter den Läufen der Metropolregion nimmt er eine Sonderstellung ein, denn er zieht erfahrungsgemäß fast so viele Menschen an, wie es sonst nur die überregionalen Profi­-Läufe schaffen. Am Freitag feierte der Dreikönigslauf in Kersbach ein kleines Jubiläum. Bei der 30. Ausgabe stürzten sich die Sportler trotz eisiger Temperaturen auf die Strecke. Wir haben die Bilder! © Roland-Gilbert Huber-Altjohann