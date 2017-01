Wo einst die Schnaider Traditionsfamilie Friedel ihr Bier braute, füllt heute Andreas Gänstaller seine ungewöhnlichen Hopfen-Kreationen ab. Die dritte Friedelgeneration steht dafür schon am Kreuzberg in den Startlöchern, um mit neuen Ideen frische Geschmäcke in die Biere zu bekommen. Wir haben uns Schnaid einmal genauer angeschaut.