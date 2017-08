Elektro-Fans feiern in Bammersdorf

Zum "Sommertanz" in Bammersdorf werden 1000 Besucher erwartet - vor 4 Minuten

BAMMERSDORF - Feiern und tanzen unterm Sternenhimmel: Eine Wiese bei Bammersdorf wird ab Freitag, 11. August, zum Mekka der Fans elektronischer Musik. Bis zu 1000 Besucher werden zum "Sommertanz" erwartet.

Freunde elektronischer Musik treffen sich ab Freitag in Bammersdorf. Auf zwei Areas können sich die Feier- und Tanzwütigen austoben, am Sonntag gibt es einen traditionellen Frühschoppen mit Blasmusik. © Alexander Hitschfel



Freunde elektronischer Musik treffen sich ab Freitag in Bammersdorf. Auf zwei Areas können sich die Feier- und Tanzwütigen austoben, am Sonntag gibt es einen traditionellen Frühschoppen mit Blasmusik. Foto: Alexander Hitschfel



Da fliegt die Kuh! Zumindest in der Werbung für das "Sommertanz"-Festival in Bammersdorf steppt der vierbeinige Wiederkäuer auf den Online-Seiten und steht auch schon mal Kopf. Dass nicht nur die Kuh, sondern auch der Bär, im übertragenen Sinne, steppt, davon geht Tim Uthmann aus. Der 27-jährige Eggolsheimer ist einer der "Macher" von "Sommertanz". Was im Jahr 2014 auf einer Wiese in Unterstürmig begann, hat sich in den "in den vergangenen Jahren" zu einem echten musikalischen Selbstläufer entwickelt: "Jedes Jahr hat sich die Besucherzahl verdoppelt", erzählt Uthmann. Platz ist auf alle Fälle genug, auf dem freien Feld, zwischen der Jägersburg, Rettern und Serlbach, um Platz für Parkplätze, Zeltplätze und Party unterzubringen.

Auf zwei Areas können sich die Tanz- und Feierwütigen austoben, ein Bereich ist Open-Air, der zweite ist wind- und wettergeschützt in einem zehn mal 15 Meter großen Zelt. Start ist am Freitag um 16 Uhr, bis 23 Uhr gibt es Musik von mehr als 20 DJs. Internationaler Headliner ist der "weltweit bekannte französische DJ Popof", freut sich Uthmann. Ab 23 Uhr bis 2 Uhr in der Früh steht akustische Musik auf dem Sommertanz-Programm. "Zum Runterfahren spielt unter anderem ein Gitarrist", erzählt Uthmann, dann soll auch das Lagerfeuer romantisch flackern und eine "chillige Beleuchtung" für Stimmung sorgen.

Veganes und Barbecue

Für eine stressfreie An- und Abreise pendelt ein Shuttlebus vom Erlanger Großparkplatz und auch vom Bamberger Bahnhof nach Bammersdorf.

Eine Wiese neben dem Festivalgelände wird überdies zum Campingplatz, dort können Besucher außerdem ihre Zelte aufschlagen, es gibt Waschbecken mit fließendem Wasser und Toiletten. Zwei Foodtrucks sorgen mit Veganem und Barbecue dafür, dass kein Hunger aufkommt.

Viel Wert legt das vierköpfige Organisations-Team auf Dekoration: Momentan werden noch alle Schilder gebastelt und mit Styropor gewerkelt. "Wir machen alle Bühnenbilder in Handarbeit", ist Uthmann stolz.

Dass "viel Liebe und Arbeit" in dem Sommertanz-Projekt steckt, das wollen die Organisatoren auch der Bevölkerung vermitteln, die normalerweise nicht die Zielgruppe eines Elektro-Festivals ist. Deswegen wird am Sonntag ab 10 Uhr zum traditionellen Frühschoppen geladen, mit Blasmusik, Weißwürsten und Brezen. Der Eintritt ist frei. "Anwohner und Neugierige" will Uthmann damit ansprechen, "nicht jeder mag unsere Musik". Damit will Uthmann auch zeigen, dass wir "nicht nur Rumms-Musik spielen".

Karten für "Sommertanz" sind im Vorverkauf bei Event-Tickets in Forchheim erhältlich und online unter www.sommertanz.info, für ganz Spontane gibt es außerdem eine Abendkasse. Einlass ist ausschließlich für Konzertgänger ab 18 Jahren. Ausweise nicht vergessen. Das Festivalgelände öffnet am Freitag um 16 Uhr. Samstag öffnet das Festivalgelände um 11 Uhr, erneut gibt es bis 23 Uhr DJ Musik und bis 2 Uhr akustische Livebands. Sonntag öffnet das Festivalgelände um 9 Uhr. Für die Shuttlebusse zum Festivalgelände müssen die Fahrkarten online gebucht werden, es werden keine Tickets für Fahrten vor Ort verkauft. Weitere Infos unter www.sommertanz.info

BIRGIT HERRNLEBEN