Der Winter macht auch vor dem Main-Donau-Kanal nicht Halt. Auf der Wasseroberfläche schwimmen zum Teil dicke Eisschollen, die von den drei Eisbrechern des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Nürnberg zu Kleinteilen verarbeitet werden. So ist auch bei den jetzigen Minus-Temperaturen noch Binnenschifffahrt möglich.

Wo einst die Schnaider Traditionsfamilie Friedel ihr Bier braute, füllt heute Andreas Gänstaller seine ungewöhnlichen Hopfen-Kreationen ab. Die dritte Friedelgeneration steht dafür schon am Kreuzberg in den Startlöchern, um mit neuen Ideen frische Geschmäcke in die Biere zu bekommen. Wir haben uns Schnaid einmal genauer angeschaut.