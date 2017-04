Nein, der Name ist eigentlich falsch. Die Kaiserpfalz diente als Sitz des Bamberger Fürstbischofs und stammt aus einer viel späteren Zeit (14. Jahrhundert) als die klassische mittelalterliche „Pfalz“. Diese war typischerweise eine Art großer Gutshof, an dem der König und sein zahlreiches Gefolge sowie seine Gäste und ihre Pferde verpflegt werden konnten und übernachteten. Tatsächlich gab es in Forchheim eine Pfalz im frühen Mittelalter (ab 8. Jh.), das belegen Urkunden. Wo die sich aber befand, konnte bislang nicht herausgefunden werden. © Ralf Rödel