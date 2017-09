Wölfe, Luchse, Wisente: Was einem normalerweise in freier Wildbahn in der Fränkischen Schweiz nicht begegnet, kann man zu Füßen der Burg Hundshaupten bestaunen. Besonders bietet sich ein Besuch im Herbst an, wenn die Tiere die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers genießen und sich inmitten der rot-braun-getünchten Natur präsentieren. Ab 6. November beginnt im Wildpark die Wintersaison, mit täglichen Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr (letzter Einlass: 15 Uhr). © Roland Huber