Wenn in Forchheim Schnee fällt, dann verwandelt sich auch eines der größten Waldgebiete Nordbayerns, die Untere Mark zwischen Burk und Hallerndorf, in ein Winterwunderland. Hier zu spazieren, oft bei absoluter Stille zwischen Käschperles-Weiher und Sechs Eichen, ist der reinste Genuss. Und wenn man in Burk aus dem Wald herausspitzt, liegt Forchheim in gleißender Sonne vor einem ausgebreitet... © Ulrich Graser