Empfang in Forchheim: Ohne Publikum keine Kunst

Werner Müller, der Intendant des Fürther Stadttheaters, war prominenter Gastredner des Empfangs von Stadt und Förderverein Kaiserpfalz - 29.01.2017 19:03 Uhr

FORCHHEIM - Wie kann man Kunst einen Raum geben in der schnelllebigen Zeit der Massenmedien, in einer Zeit von Facebook, Twitter und Instagram? Das war das zentrale Thema des Neujahrsempfangs des Förderkreis Kaiserpfalz und der Stadt Forchheim. Prominenter Gastredner war dabei Werner Müller, der Intendant des Stadttheaters Fürth.

Beim Neujahrsempfang von Stadt und Förderverein Kaiserpfalz begrüßte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein die Gäste. Foto: Roland Huber



Werner Müller ist ein bescheidener Mann. „Das Haus hat einen nicht unerheblichen Reiz“, sagt der Intendant des Fürther Stadttheaters über „sein“ Theater. Müller ist der älteste Theaterchef in Bayern: Seit mehr als 25 Jahren ist er, nach Stationen unter anderem am Münchner Gärtnerplatztheater, in Fürth der Theaterdirektor.

Dass Menschen in einer Zeit von Facebook, Twitter und unzähligen Fernsehprogrammen trotzdem ins Theater gehen, dafür hat Müller eine einfache Erklärung: Seit zehn Jahren, so referiert er, mache das Theater in Deutschland eine ganz bemerkenswerte Entwicklung durch, vielleicht gerade deswegen, weil das Theater kein Massenmedium sei, so seine Vermutung.

Eigenproduktionen, Koproduktionen und Gastspiele seien die Grund-Pfeiler des Fürther „Drei-Stufen-Modells“. 7000 Abonnenten und ein Theaterverein mit 2200 Personen seien wichtige Säulen, die Geld in die Theaterkasse spülen.

Von mehr als 2000 Mitgliedern, davon könne der Förderverein der Kaiserpfalz zur Zeit zwar nur träumen, so Ewald Maier, Vorsitzender des Fördervereins Kaiserpfalz in seiner Begrüßungsrede. „Die fränkische Theaterlandschaft hat großartige Veranstaltungen im Portfolio. Nutzen Sie Theater als Forum, um gemeinsam zuzuhören, zu lachen und auch zu streiten. Doch ohne Publikum, da findet Kunst nicht statt, deswegen nutzen Sie Theater als Kunst- und Erlebnisraum, es ist es wert“, gab Intendant Müller den Gästen abschließend mit auf den Weg.

Hausaufgaben machen

Aufgaben und Hausaufgaben, die auch Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, der sich als Kultur-Konsument und Genießer outet, sieht. Für 2017, so das Stadtoberhaupt, müsse die Stadt ihre Hausaufgaben machen. Der Schwerpunkt „Bildung“, steht dabei ganz oben im Hausaufgabenheft des Stadtoberhaupts, „Schul-Neubau, Kita-Erweiterung“, nennt er etwa. Vorsätze für das neue Jahr, die habe er schon lange nicht mehr, so Kirschstein im Gespräch. „Das turbulenteste Jahr meines Lebens“, läge hinter ihm.

Was Kirschstein mit dem Theaterdirektor Werner Müller eint? Das könnte die Tugend „Geduld“ sein, in die Kirschstein in seiner Begrüßungsrede eingeht: Geduld brauche der Intendant eines Theaters, so der Oberbürgermeister. Bei der Auswahl des passenden literarischen Werkes, bei der Umsetzung der Idee, bei der Besetzung der Rollen, beim Auf-die-Bühne-bringen. All das nehme viel Zeit in Anspruch. Doch damit nicht genug: Ist der Schlussapplaus erklungen, wird das Stück hochgejubelt oder verrissen. „Dann bleibt immer noch die Frage, wie gehe ich mit der Meinung um“, so Kirschstein. Ob er dabei ein wenig von sich selber spricht?

BIRGIT HERRNLEBEN