Ende der Fastenzeit im Forchheimer Klinikum

Nach elf Jahren Stillstand: Casino für Mitarbeiter wird Anfang Oktober eröffnet - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Im Juli 2006 wurde das neue Klinikum bezogen. Das Casino, die Kantine für die Mitarbeiter, wurde in den vergangenen elf Jahren jedoch niemals eröffnet. Doch jetzt ist die Fastenzeit vorbei und Raum für Schweinebraten, Salat und Nachtisch: Anfang Oktober wird aufgesperrt.

Nagelneu, chromglänzend und seit elf Jahren unbenutzt: Ab Oktober wird in der Kantine des Klinikums der Betrieb aufgenommen. © Berny Meyer



Nagelneu, chromglänzend und seit elf Jahren unbenutzt: Ab Oktober wird in der Kantine des Klinikums der Betrieb aufgenommen. Foto: Berny Meyer



Elf Jahre ist es mittlerweile her, dass das alte Krankenhaus mitten in der Stadt zusperrte und das neue Klinikum an der Wiesent eröffnet wurde. Elf Jahre, in denen der markante Neubau an der Wiesent mit modernen Zimmern und zufriedenen Patienten von sich reden machte. Die Angestellten jedoch, die waren all die Jahre auf Diät: Denn das Casino für das mehr als 500 Mann und Frau starke Personal ist seitdem geschlossen, vielmehr noch: Es wurde niemals aufgesperrt.

Die Gründe dafür waren vielfältig: „Technische Probleme“ führte der frühere Klinikchef Reinhard Hautmann im Jahr 2008 an, ein Jahr später informierte Hautmann, es bestehe kein Bedarf. Zwei Jahre später, man schrieb das Jahr 2012, hieß es, das Dach sei undicht und müsse erst mal repariert werden. Danach wollte man eine Umfrage unter den Mitarbeitern starten, ob überhaupt Bedarf für eine Kantine bestehe.

Spekulationen kursierten: Vielleicht gibt es den Raum ja überhaupt nicht? Doch, es gibt ihn, einen großen Saal am Ende des Erdgeschosses, mit angrenzender Terrasse. Erst vergangene Woche hat dort die Verabschiedung des scheidenden Gynäkologen Engelbert Heimerl stattgefunden.

Doch wovon ernähren sich die Mitarbeiter, leben sie von Krankenhaus-Luft und Nächsten-Liebe? „Jeder hat seine individuelle Versorgungs-Strategie entwickelt“, meint Klinikchef Sven Oelkers. Will heißen: Man hat seine Brotzeit von zu Hause dabei und aß im Aufenthaltsraum seiner jeweiligen Abteilung, kaufte sich ein belegtes Brötchen am Krankenhaus-Kiosk oder aß, bedingt durch die Schichtdienste, zu Hause am heimischen Herd.

Hauseigene Küche

Doch ein Ende der Hungerkur ist abzusehen: „Die Eröffnung ist für 1. Oktober geplant“, bestätigt Klinikchef Sven Oelkers. Zur Mittagszeit werden dann drei verschiedene Menüs aufgetischt. Für Vegetarier soll täglich eine fleischlose Variante auf der Speisekarte stehen. Die einzelnen Gerichte für die Mitarbeiter kommen dann aus der hauseigenen Küche, die auch die Versorgung der Patienten übernimmt. „Wir haben eine sehr gute Küche im Haus“, lobt Oelkers.

Rund um die Uhr, also 24 Stunden, soll das Casino geöffnet sein. Das Bezahlsystem wird mit Mitarbeiterkarten gelöst und organisiert, in den nächsten Tagen sollen PC und Kasse für das bargeldlose Bezahlen installiert werden. In den nächsten Wochen wird der große Raum im Erdgeschoss noch vollständig möbliert werden.

Dass die Kantine nun nach elf Jahren eröffnet wird, das „ist ein klarer Wunsch unserer Mitarbeiter“, so Oelkers. „Ich verstehe nicht, warum all die Jahre geschlossen war.“ Es sei nur „nachvollziehbar und vernünftig, jemandem, der den ganzen Tag hier arbeitet, auch was zum Essen zu stellen“, so der Klinikchef, der seit einem Dreivierteljahr an der Spitze des Klinikums steht. Diesem Wunsch entspreche er gerne.

Birgit Herrnleben