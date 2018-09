Endspurt! Wanderreporter Jo auf dem Weg nach Forchheim

Nach weiteren 37 Kilometern wartet die Stadt Forchheim - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH/FORCHHEIM - Bald ist es geschafft! Der Sommer neigt sich dem Ende zu, ebenso die Wanderreporter-Saison 2018. Auf seiner letzten Route läuft Jo Seuß von Kirchehrenbach nach Forchheim. Auf dem Weg dorthin erwarten ihn einige Erlebnisse - und im Ziel eine besondere Überraschung.

Und auch auf der vorletzten Strecke hat Jo wieder einiges gesehen und erlebt. In Leutzdorf startete er und machte auf seinem Weg nach Kirchehrenbach unter anderem in der Kulturwerkstatt halt, sowie bei dem Forellenzüchter Jürgen Kremer - bei diesem guten Wetter natürlich in kurzer Hose.